Akhnaten de Philip Glass va ouvrir la saison lyrique de l’Opéra de Nice

L’Opéra de Nice s’apprête à créer l’événement pour l’ouverture de sa saison lyrique. A partir du livret de Philip Glass, l’Orchestre Philharmonique de Nice, dirigé par Léo Warynski, présentera Akhnaten, accompagné par le Chœur de l’Opéra de Nice, dans une chorégraphie et une mise en scène de Lucinda Childs, les 12, 14 et 16 novembre. Réunissant chant, danse et musique, Akhnaten est un spectacle complet, à voir en famille.

Philip Glass, l’un des plus grands compositeurs contemporains

Philip Glass est considéré par ses pairs comme l’un des compositeurs contemporains les plus influents du siècle. Il a composé de nombreuses musiques de films, notamment pour Le rêve de Cassandre de Woody Allen, The Hours de Stephen Daldry, ou encore Kundun de Martin Scorsese. A noter que la cinémathèque de Nice participera à l’événement en projetant ces deux derniers films.

Lorsqu’il décide de consacrer plusieurs opéras à de grandes figures de l’Histoire, Akhnaten lui paraît une évidence. Le pharaon réussit à imposer l’un des premiers monothéismes de l’Histoire, faisant de Râ, le dieu du soleil, la seule et unique divinité de son royaume.

Créé en 1984, Akhnaten vient clore une trilogie d’ouvrages inspirés de grandes personnalités ou de grands moments de l’Histoire. En 1976, Einstein on the Beach était consacré à l’itinéraire du célèbre physicien tandis que Satyagraha, créé en 1980, retraçait le combat du Mahatma Gandhi.

Utilisant des textes de l’époque, dont un poème du pharaon lui-même, Akhnaten parcourt le règne du monarque, depuis son accession au trône après la mort de son père Aménophis III, jusqu’à sa chute. L’œuvre recèle quelques moments phare de la musique minimaliste, comme la scène du couronnement.

Mise en scène et chorégraphie de Lucinda Childs

La mise en scène ainsi que la chorégraphie sont signées de la célèbre chorégraphe américaine Lucinda Childs, une fidèle de la première heure de Philip Glass, puisqu’elle dansait déjà lors de la création d’Einstein on the Beach.

L’Orchestre Philharmonique de Nice sera placé sous la direction de Léo Warynski, l’un des grands spécialistes de la musique contemporaine.

Les représentations auront lieu vendredi 12 et mardi 16 novembre à 20h et dimanche 14 novembre à 15h.

Pour plus de renseignements : https://opera-nice.org