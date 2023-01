Alia chasseuse de fantômes – Tome 1 – Éditions Jungle

Une nouvelle série jeunesse fantasy comme un rêve dans un pays magique !

À découvrir aux Éditions Jungle depuis le 29 Septembre 22. (+7)

Le décor :

Une voiture sur la route…

Alia repense à cet homme qu’elle a très peu connu, son grand-père. Lorsqu’elle était petite, ils habitaient tous ensemble avec papa et maman dans la même maison. Mais, après le décès de Mamy, le ciel homme est devenu bien mystérieux. Et les parents d’Alia ont préféré partir.

Aujourd’hui, c’est un peu un retour aux sources. Papy a disparu, et les parents d’Alia ont décidé d’aller vivre dans sa maison. Elle est située au beau milieu de la verdure, et ressemble à un vieux manoir immense !!!! Pendant que les déménageurs s’affairent, la jeune fille fait une petite visite rapide afin de choisir qu’elle sera sa future chambre.

Quand soudain, au bout d’un des couloirs, une lumière intense apparaît. Comme s’il fallait montrer quelque chose …. Plus curieuse que surprise, la jeune adolescente découvre dans une armoire un uniforme, et une lettre de son grand-père lui étant dédiée.

Bien qu’elle ne comprenne pas toutes ses explications tout de suite, elle enfile l’uniforme. Puis, se dépêche d’aller tout raconter à ses parents dans la cuisine.

Pourtant, l’effet escompté est loin de ce qu’elle avait imaginé. Maman se met en colère lorsqu’elle constate que la fameuse lettre n’est qu’une page blanche et qu’Alia semble raconter un gros mensonge !!!! Elle la somme d’aller reposer les affaires.

Mais, au détour d’un autre couloir, elle découvre que la lueur qui l’a attirée auparavant, n’est autre qu’une étrange souris. Elle la suit et elle se retrouve absorbée par un des tableaux sur le mur ….

Le point sur la BD :

Tout est charmant et visuellement romantique et poétique !! L’auteur, Brunowaro, a fait ses armes sur des séries comme Wakfu et les trésors de Kerubim, et même Dofus. Son univers est harmonieux, les visages sont angéliques et extrêmement mignons soulignés de couleurs pastel irrésistibles.

Que l’on soit petit ou plus grand, on découvre cette jeune fille Alia, confrontée à la perte d’un être cher, et le redécouvrant à travers ses secrets. La plus merveilleuse des découvertes avec un monde parallèle fantastique qui réveille chaque petit sorcier endormis au plus profond de nos êtres !!!!

Le tout renvoie vers des valeurs comme l’amitié, la transmission, et l’apprentissage de la vie à travers la magie… Mais aussi les épreuves qu’elle traverse dans ce premier tome publié aux Éditions Jungle.

La conclusion :

Une nouvelle série fantasy dont l’univers dénote par ses graphismes ravissants. Alia chasseuse de fantômes, aux Éditions Jungle est une invitation à la magie dans un monde aux couleurs bonbon, à la fois poétique et nostalgique !! Il nous entraîne dans une première aventure dans « ce Nouveau monde » pour découvrir l’importance de l’héritage et de la transmission grand parents/enfants. À travers un apprentissage des plus étonnants : devenir chasseuse de fantômes !! À vos baguettes magiques !!!