Asian Saveurs une pépite asiatique à Toulouse

Asians Saveurs est ce type de restaurant qui se niche dans un endroit improbable de Toulouse. Un endroit où il ne nous viendrait même pas à l’idée d’aller manger un soir ou un midi. Mais un endroit qui, une fois que vous y êtes allé une fois et bien ….. vous y revenez et revenez encore.

C’est tout à fait par hasard que j’ai découvert Asian Saveurs. Je me promenais, un dimanche, et j’ai vu un petit panneau sur le bord de la route qui a attiré mon attention.

Après être rentré dans une zone de bureaux j’ai vu sur ma gauche un restaurant : Asian Saveurs. Il était environ 15 heures, je regardais la carte quand la porte c’est ouverte. Un monsieur très sympathique m’a demandé si je souhaitais des renseignements. Nous avons échangé, c’était le patron. Son approche de la cuisine, du relationnel avec la clientèle m’a séduit. Je me suis alors promis de venir y manger pour voir par moi même.

Asian Saveurs : la naissance

Monsieur Nguyen est arrivé en France en 1977. Cet entrepreneur a ouvert son premier restaurant en 1993, restaurant de cuisine traditionnelle asiatique. En 2013, une nouvelle aventure commence avec l”ouverture d’un restaurant à ParisStore, enseigne bien connues des toulousains.

Avec ce restaurant Monsieur Nguyen souhaitait remettre en avant la vraie cuisine du Vietnam avec une cuisine “aux goûts du pays” comme il se plait à le dire.

Avec le temps la communauté asiatique c’est déplacé à l’Est de Toulouse et c’est alors que l’idée d’ouvrir un autre restaurant a germé. Et c’est en 2021 que ce nouveau restaurant a ouvert avec une cuisine traditionnelle composée à plus de 80% de plats vietnamiens et pour le reste thaïlandais et japonais.

Des plats comme à la maison

Monsieur Nguyen tiens par dessus tout à retrouver dans sa cuisine ce qu’il mange chez lui, des plats familiaux, la vraie cuisine asiatique et vietnamienne en particulier.

Tous les plats sont faits maison avec des produits frais. L’équipe se compose de 8 cuisiniers qui vous préparent des plats issus de la tradition japonaise tels que des sushis, des makis, des sashimis ou encore des poke bowls. Mais surtout des spécialités thaïes et bien entendu, vietnamiennes avec notamment les nouilles, les bo-bun et mon péché mignon, les soupes Pho: un régal, euh non, un délice.

La carte se compose donc à plus de 80 % de plats vietnamiens. Il faut savoir que la cuisine vietnamienne se distingue des autres cuisines asiatiques notamment de par l’utilisation de la sauce nuoc-mam, qui est une sauce à base de poisson. Les plats vietnamiens sont légers, très frais et très équilibrés pour la santé. Ces plats se cuisinent également avec beaucoup d’herbes aromatiques. A découvrir ou redécouvrir.

En résumé Asian Saveurs est bien LA nouvelle adresse asiatique de Toulouse qui vous fera découvrir la vraie cuisine asiatique pas celle des “buffets à volonté”. Que vous soyez toulousains ou de passage vraiment il faut y aller car je suis prêt à parier que vous y reviendrez. Notez qu’en plus le rapport qualité, quantité prix est parfait.

Pour plus d’informations et réservations : https://www.restaurant-asiansaveurs.fr/