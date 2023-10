Mais il est temps de perfectionner son « art » dans l’autre monde. Et de faire Le stage au manoir hanté, titre de ce second tome fantasy . Paru le 28 septembre 23 aux Éditions Jungle. (+8)

Le décor :

Le centre-ville – La boulangerie.

Après un bref échange avec ses parents, ravis de constater qu’Alia est une jeune fille épanouie, celle-ci s’échappe vite pour retourner à la maison.

Là, elle sait que le passage vers l’autre monde qu’elle a découvert, va s’ouvrir. Et qu’elle pourra y retrouver ses amies, et l’école. En attendant, elle prend un bon livre de la bibliothèque de grand-père. Soudain, la souris « phosphorescente » apparaît, signe de son futur départ. La jeune fille enfile rapidement les habits de convenance, et s’engouffre dans un cadre photo pas plus grand que son pied, en suivant la petite bestiole !

Elle est « transférée » dans l’autre bureau de grand-père, où des formules et des photos l’interrogent. Mais, pas le temps de lésiner, il faut rejoindre les filles. Sur le chemin, elle rencontre un jeune garçon à la recherche du médaillon de Lancelia. Malheureusement, celui-ci n’a pas été accepté à l’école magique de Floralie, et ne peut donc accéder à ses enseignements et à ses items.

Mais, déjà, tout le monde est rassemblé dans l’entrée des Floralies pour une grande nouvelle : la directrice apprend, après les retrouvailles des copines, qu’un stage dans un manoir hanté est organisé…

Le moment pour Alia de faire ses preuves, et de retrouver une connaissance inattendue !!

Le point sur la BD :

Si vous aviez raté le tome 1, cliquez >>ICI<<

Second tome de cette série fantasy, aux Éditions Jungle, pour une aventure mystérieuse ! Brunowaro, tout en continuant la ligne principale de son récit, intègre petit à petit de nouvelles énigmes et découvertes. On est une nouvelle fois confronté au thème de la famille, et de l’héritage laissé entre générations, afin que cette petite Alia trouve sa voie. Son parcours initiatique continue donc, entre apprentissage et développement de ses pouvoirs, trahisons, et interrogation sur ce grand-père aux secrets passionnants, mais dangereux !!!

Le lecteur retrouve avec douceur chaque graphisme pastel et lumineux. Et chaque personnage, un peu métamorphe, puisqu’ils prennent l’apparence d’animaux en passant de l’autre côté. Le style très européen, mais « Kawaï » dans son ensemble avec cette touche de couleurs très nostalgique et poétique.

La conclusion :

Un « Harry Potter » féminin pour les plus jeunes, à retrouver aux Éditions Jungle. Alia, chasseuse de fantômes, continue son petit chemin en dispersant ses petits cailloux de questionnement. De mystères sur le passé de ce grand-père passionnant. Il invite à l’intérêt et au partage des connaissances entre générations, tout en captivant l’attention avec ce monde parallèle magique où la protagoniste principale doit faire ses preuves. Parfait pour les créatifs et les imaginatifs !!!