Au galop ! Une saison à cheval – L’album de l’émission

La collection Au galop ! Une saison à cheval se complète avec L’album de l’émission, paru aux éditions Larousse, en septembre 2023. Un livre richement illustré qui invite à partager le quotidien des héros de la série et à découvrir l’univers de l’équitation.

Le bel album débute avec un sommaire très complet, sur deux pages, et illustré. La première double page revient sur l’émission, la première série de réalité équestre. Une émission qui plonge les fans dans le quotidien des trois centres équestres. Ainsi, eu fil des épisodes, la série emmène les spectateurs au cœur des défis et des aventures de toutes les personnes qui font vivre et animent les centres équestres. Aussi, il est expliqué que les activités équestres, en France, représentent plus d’un million de chevaux et trois millions de cavaliers qui montent au moins une fois dans l’année. Un sport représenté avec 650 000 licenciés, dont 70% ont moins de 18 ans.

L’album carré est très complet, présentant, dans un premier temps, l’émission, les centres équestres, les équidés, les équipes. Puis, l’univers du cheval, en général et plus précisément prend forme et trouve réponse. En effet, plein d’informations, par la suite, sur l’équitation, les soins animaliers, les relations entre l’homme et l’animal viennent compléter l’album. Les paragraphes restent adaptés aux jeunes lecteurs, qui vont pouvoir apprendre et comprendre les chevaux. De nombreux clichés accompagnent le texte et les informations. Le livre se veut ludique et plaisant à découvrir, avec des encadrés spécifiques pour des anecdotes, des infos insolites, ou encore des références à l’émission.

L’album de l’émission est un ouvrage qui vient compléter la collection Au galop ! Une saison à cheval, des éditions Larousse. Un ouvrage riche et fort intéressant, qui revient sur l’émission et fait découvrir plus largement l’univers de l’équitation.

