The Empire Strips Back, le show sexy et désopilant enfin à Paris !

La célèbre parodie “The Empire Strips Back : la Parodie Burlesque” a choisi Paris pour se produire pour la première fois en Europe. Après un succès retentissant aux US et en Australie (où il a affiché complet à New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco et San Diego ainsi qu’à Sydney, Adélaïde, Perth, Melbourne et Brisbane) ce show catapulte les icônes de l’univers de la science-fiction sur scène. Entre danse, théâtre et défilé, chaque personnage est habillé de manière extravagante pour créer le spectacle le plus audacieux de la galaxie !

The Empire Strips Back : la Parodie Burlesque

dès le 6 octobre 2023 au Théâtre du Gymnase Marie-Bell – Paris

LE SPECTACLE SEXY ET DÉSOPILANT INCONTOURNABLE

Pendant près de 2 heures, les spectateurs seront immergés dans des scènes dignes d’un film unique, mélangeant science-fiction, comédie et séduction, parsemées de surprises tout au long de ce spectacle au rythme crescendo et à l’ambiance brûlante. Des Stormtroopers très sexy, un Boba Fett dangereusement attirant, des Twi’leks alléchants, un Taun Taun irrésistible, un Skywalker plus efféminé que l’original, des droïdes revêches, et bien plus encore. Ce spectacle met en scène de façon épicée les personnages emblématiques de la célèbre saga dans un style burlesque inoubliable.