Ferme bien ta gueule : ça te donnera l’envie de l’ouvrir intelligemment

T’as intérêt à lire cette chronique jusqu’au bout sinon je t’en fous une ! Y’a des pièces qui portent bien leur nom. Pas besoin de tourner autour du pot, car j’ai un apéro qui m’attend. Ferme bien ta gueule est une pièce bien barrée qui va te faire marrer.

Tu peux lâcher ton portable quand je te parle ! Le respect, tu connais connard ? J’en étais où avec tes conneries.. Ah oui, la pièce.. Donc y’a un côté Les Deschiens trash. On se retrouve dans un HLM et on suit le quotidien d’un Steven. C’est un pas de couilles qui se les fait bouffer par sa femme Aurélie. Elle parle comme une belge comprimée par la violence de cette putain de société.

Ils arrêtent pas de se cracher à la gueule. C’est hyper chelou au départ, parce que je me suis dit : “Hey mec, si c’est ça ton délire, moi aussi je peux l’écrire ton torchon d’insultes !” Et puis au fait tu captes qu’on vaut pas mieux qu’eux. C’est vrai quoi, on arrive plus à se parler. T’allumes la télé, ça clash sur clash. Sur le net, ça se pourrie derrière des pseudos. Et dans la vie, on pense qu’à sa gueule. On est renfermé, bloqué sur nos idées.

Y’a un autre couple dans l’histoire. Enfin couple.. Oui et non, mais j’ai pas envie te spoiler. Ils tournent autour d’eux quoi. Y’a la Marie, la voisine meilleure copine d’Aurélie. Le genre de nana qui bouffe du chien, mais qu’a un petit cœur d’ange. Elle est paumée. Ils le sont tous, mais elle, c’est la misère. Elle est seule. Elle sait se défendre, mais c’est surtout d’elle-même contre qui elle se bat.

Adil, c’est un mec qu’a un pète au casque. Du genre à te faire la morale en déblatérant des conneries. Il se la joue, car il se ment à lui-même. Il assume pas ce qu’il est, parce qu’il a peur du regard des autres. Et y’a un vide en lui, une souffrance qui s’exprime pas. Mais tout ça, c’est traité à la rigolade. Ça peut paraître superflu, mais c’est le principe de la pièce : être radical pour mieux te foutre de ta gueule.

Donc je te conseille d’aller voir Ferme bien ta gueule, car ça te donnera l’envie de l’ouvrir intelligemment. Et surtout de lâcher ton portable pour te reconnecter à la vraie vie, tu comprends ? Putain.. t’es vraiment trop con.

