Amélia Woods – La confrérie

La confrérie est le deuxième tome de la série fantastique Amélia Woods, des éditons Vents d’ouest, paru en septembre 2023. Une bande dessinée de Morgane Lafille, qui présente la suite de la quête de vérité, pour la jeune magicienne qui se cherche et s’éveille à la magie.

Sur le bord du littoral, Amélia observe les oiseaux, avec ses jumelles. Elle est appelée par sa maman. La jeune femme se retourne et court dans les bras de sa mère. Elle lui explique qu’elle lui a tant manqué. Mais la maman explique qu’il est temps de se réveille, car le manoir brûle… Amélia se réveille dans un lit d’hôpital. Non loin de là, elle entend le docteur parler avec son père. Il explique que malgré l’ampleur de l’accident, la jeune fille ne présente aucun signe de brûlures. Cependant, suite à une infection sévère, dont l’origine reste mystérieuse, Amélia a dû subir une amputation de la main droite. Le père demande au docteur si sa fille peut sortir. Ce dernier affirme que la rééducation est terminée. Mais le docteur aurait aimé garder sa patiente encore en observation… Mais le père ne l’entend pas ainsi, il souhaite repartir pour Londres.

Le récit reste toujours aussi empreint de mystère, avec un nouveau lieu et de nouveaux personnages. Un univers plein de magie, et de magiciens et magiciennes, qui s’ouvre pour l’héroïne qui découvre une autre réalité. Une quête pour elle, afin de découvrir la vérité sur sa mère et pouvoir se construire. La bande dessinée est sensible, avec quelques bouleversements pour Amélia, qui reste déterminée. L’action reste également, avec quelques rebondissements et révélations. Le récit initiatique est captivant et maîtrisé, plein de mystères. Les personnages se révèlent et de mauvaises surprises, comme de bonnes, vont rythmer l’album. Le dessin reste superbe, un brin manga, il offre un trait rond et vif, avec des personnages expressifs et quelques belles planches à découvrir.

La confrérie est le deuxième tome de la série jeunesse, Amélia Woods, des éditions Vents d’ouest. Un album toujours aussi saisissant et captivant, dans lequel on retrouve l’héroïne en quête de sa magique vérité. Un récit initiatique maîtrisé et très beau graphiquement.

