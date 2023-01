Choc des cultures dans le dernier roman de Marc Desaubliaux

Dans la petite commune de Rougemont, les relations sont très tendues entre les habitants de la vieille ville, implantés là depuis de nombreuses générations et très attachés à leur histoire, et les habitants des lotissements qui ont commencé à graviter autour au fil du temps. Jean-Patrick est un chef d’entreprise de la « bonne société », dont la famille vit dans la vieille ville depuis de nombreuses générations. Marceline elle, est une jeune fille des lotissements, issue d’une famille très modeste. Leurs chemins n’auraient jamais dû se croiser car les uns ne se mélangent jamais avec les autres, et pourtant…

Rougemont est une petite commune à une soixantaine de kilomètres de Paris. Dans les années 1960, des lotissements ont commencé à faire leur apparition autour de la vieille ville. Les habitants de cette vieille ville ont très mal vu l’arrivée de ces nouveaux habitants. Les anciennes familles de la ville possédant toutes des liens familiaux entre elles, elles ont fait de la résistance contre ces nouveaux arrivants. Et la « bonne société » s’est alors refermée sur elle-même. Dès leur naissance, les enfants doivent entrer dans le moule. Les garçons vont à l’école catholique pour garçons, alors que les filles étudient auprès des Sœurs. Jamais ils ne se mélangent avec « l’autre monde » dont les enfants vont à l’école publique. Pourtant, une jeune fille très ambitieuse va changer la donne. Elle s’appelle Marceline et vient de « l’autre monde », mais va pourtant réussir à travailler au service de Jean-Patrick, patron dans la vieille ville.

Marceline et Jean-Patrick vont devenir les deux protagonistes de cette histoire, même si les autres personnages sont nombreux. En effet, tout ce qu’il va se passer est en lien avec l’un ou l’autre. C’est l’occasion de découvrir la vie de chacun d’eux, mais aussi de leur entourage, et de se rendre compte que malgré les apparences, tout n’est pas tout blanc chez les riches, ni tout noir chez les pauvres.

Marceline ou le monde des autres, un roman de Marc Desaubliaux

C’est un véritable choc des cultures que nous propose Marc Desaubliaux dans son dernier livre, tout en restant dans son style d’écriture propre qui nous plonge dans l’intimité de ses personnages et dans leurs états d’âme. Ce que ressentent les personnages nous est transmis avec beaucoup de finesse, si bien qu’on pourrait croire sans difficulté qu’il s’agit d’une histoire vraiment vécue. C’est ce que je ressens à chaque lecture d’un titre de cet auteur. Il sait nous émouvoir en utilisant des mots justes, et en décrivant des situations de manière à ce qu’on les « vive » en les lisant. Le désespoir de Jean-Patrick qui a bien du mal à faire tenir debout sa vie de couple, et qui cherche des réponses qu’il a bien du mal à trouver sur ses origines ; sa femme France qui fuit Rougemont et se cache à Paris ; la situation de Marceline qui fait tout pour atteindre ses objectifs, et lorsqu’elle commence à y parvenir, quelque chose déraille… et j’en passe. C’est l’histoire de toute la ville de Rougemont qui nous est racontée, avec la tension qui existe entre les habitants de la vieille ville et ceux des lotissements, les histoires d’amour, les secrets de famille, les jalousies.

Cette tranche de vie est un véritable plaisir de lecture. On se laisse emporter au cœur de cette petite ville, nous attachant aux personnages, et désirant en savoir tout le temps plus sur eux et sur ce qu’ils vont devenir. Marceline ou le monde des autres est à découvrir aux éditions Des auteurs des livres.

Site de l’auteur : https://www.marc-desaubliaux.fr/