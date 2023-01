Shaolin – Colère aveugle

Colère aveugle est le troisième et dernier tome de la trilogie d’aventure et de fantastique Shaolin, des éditions Soleil. Une bande dessinée de Jean-François Di Giorgio et Looky, parut en janvier 2023, qui offre une conclusion pleine de rebondissements, entre action et magie.

Nuage Blanc a 16 ans et il sent qu’il va mourir ce soir… Il erre seul dans la montagne enneigée, à bout de souffle. Derrière lui, une créature énorme, un ours, suit sa trace. Le jeune homme ne sait plus depuis quand il marche. Il regarde le bout de ses doigts noircis. Le garçon n’en peut plus, il est épuisé. Il s’agenouille, il a faim. Le vent souffle, une tempête fait rage devant lui. Nuage Blanc ne sait même pas s’il marche dans la bonne direction ! Il se rend à l’évidence, il a échoué dans sa mission. Il devait sauver le monastère des Trois royaumes. Puis, en s’écroulant dans la neige, il pense à Hoshi. Il avait presque honte de s’être moqué d’elle en quittant le monastère… Nuage Blanc sent une douce langueur l’envahir, il pense à l’odeur de la mort. Il va mourir, ici et seul…

Le récit se joue sur plusieurs plans, ainsi l’on suit les périples de Nuage Blanc, qui n’a pas fini de souffrir et de se battre. De l’autre, c’est le maître Yuan-Jia qui est à suivre. Lui aussi est en danger, mais il compte bien retrouver Nuage Blanc, afin que le jeune homme puisse réaliser ce qu’il faut, pour sauver le monastère. Enfin, il y a Gedun et ses hommes, qui s’apprêtent à affronter leurs ennemis… La bande dessinée est bien rythmée et découpée, offrant une aventure palpitante et haletante. La magie, les visions, le courage, la détermination, les espoirs, les au revoir et les combats s’entremêlent parfaitement dans ce dernier tome. Les forces inexorables du mal se forment et annoncent le pire à venir… Le dessin est toujours aussi appréciable, avec un trait moderne, vif et puissant, offrant quelques belles planches.

Colère aveugle est le troisième tome de la trilogie d’aventure et de fantastique Shaolin, des éditions Soleil. Un album captivant et bien rythmé, qui offre la fin spectaculaire du combat de Nuage Blanc, contre des ennemis redoutables, puissants, usant de la magie.

