ALIEN Goddess – Une eau de parfum gourmande, florale et boisée

Je dois bien reconnaître que l’univers de Mugler est hypnotisant, presque énigmatique. D’ailleurs, la publicité dédiée au nouveau parfum ALIEN Goddess le démontre très bien. La beauté de cette muse solaire, la couleur dorée qui ressort intensément et cette aura autour du parfum… Tout cela m’a donné envie de le découvrir et de vous donner mon ressenti.

Les notes olfactives d’ALIEN Goddess

Mugler parle de 3 révélations pour décrire ce nouvel ALIEN, à savoir :

La radieuse se compose de bergamote d’Italie avec cette noix de coco intense

se compose de bergamote d’Italie avec cette noix de coco intense La miraculeuse enveloppe un jasmin grandiflorum élaboré par Mugler lui-même

enveloppe un jasmin grandiflorum élaboré par Mugler lui-même La bienveillante laisse ressortir une vanille Bourbon de Madagascar ainsi que du Bois de Cashmeran

Soit un mélange audacieux que les parfumeuses et créatrices d’ALIEN Goddess définissent comme « Une eau de parfum divine, florale orientale boisée ».

ALIEN Goddess est disponible chez SEPHORA

Mon avis sur le parfum ALIEN Goddess

Ceux qui me lisent depuis des années le savent très bien, je suis fan absolue de la fragrance originale que je trouve parfaitement équilibrée et délicieuse. J’étais donc pressée de découvrir ce que Mugler nous a concocté avec cette nouvelle déclinaison, ALIEN Goddess.

Le packaging est délicat, avec ces faces couleur or et ces liserés dorés en forme de pétales de fleurs qui apportent de l’élégance au tout. Le flacon quant à lui est superbe. Fidèle à l’image véhiculée par le parfum, il est recouvert d’un doré presque métallisé qui laisse à peine entrevoir le jus. Cela lui rajoute un petit côté mystérieux qui m’a encore plus donné envie de découvrir le parfum.

Je suis contente que Mugler propose un parfum unique en son genre. Les fidèles à ALIEN l’original n’auront aucun mal à le reconnaître dans cette déclinaison. En revanche, pour les autres, la proposition est inédite, très réussie d’ailleurs. J’ai été surprise par ce côté frais apporté par la bergamote. Lorsque je le dépose sur ma peau, elle ressort clairement, presque trop intense. Puis, au bout de quelques minutes, elle se mélange aux autres ingrédients pour laisser place à un parfum à l’intensité moyenne. Il fait partie de ces parfums qui évoluent sur la peau selon la personne qui le porte.

En conclusion

ALIEN Goddess est gourmand au premier abord, sans aucun doute la vanille qui prend le dessus sur le tout. Mais il a aussi d’autres facettes, puisqu’il est floral, boisé, presque oriental en fait. Il est assez surprenant je dois dire, à tel point qu’il m’a un peu décontenancé au départ, parce qu’il est presque un peu trop chaud pour moi. Ce n’est pas mon préféré de Mugler, il ne surpasse pas l’original pour ma part, néanmoins il surprend. Et l’amoureuse de parfums que je suis, aime être surprise !

Si vous avez testé ce nouveau parfum de Mugler, n’hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je suis curieuse d’avoir vos ressentis.