The Ritual of Mehr – La nouvelle gamme pétillante de Rituals

Parmi les nombreuses gammes proposées par la célèbre marque Rituals, il y a “The Ritual of Mehr” qui se compose de soins gourmands à l’odeur d’orange et de bois de cèdre. J’ai eu le plaisir de tester le gommage et je dois dire que cela m’a donné envie de m’intéresser aux autres produits proposés par la marque. Un vrai coup de cœur !

The Ritual of Mehr – “Pour stimuler le corps, l’esprit et l’âme”

S’il fallait résumer cette nouvelle gamme de produits en un mot, ce serait : gourmandise. “The Ritual of Mehr” est un bonheur olfactif, un peu comme la plupart des produits proposés par Rituals d’ailleurs. Néanmoins, la marque réussit encore à surprendre ses utilisateurs, ce qui m’impressionne toujours. Cette collection se démarque par sa couleur orangée. Elle est élégante, à commencer par ces packagings hypers soignés que l’on aime voir prôner fièrement sur le bord de notre douche. Et quel bonheur olfactif ! Rituals surprend avec un mélange d’orange douce et de bois de cèdre. L’idée étant d’allier le côté vivifiant de l’orange à l’huile essentielle du bois de cèdre, bien connue pour ses vertus apaisantes. Le tout est équilibré, l’odeur au rendez-vous, elle reste subtilement sur la peau, c’est une belle réussite.

Toute la gamme est disponible sur le e-shop de Blissim !

Mon avis sur le gommage

Je suis ravie d’avoir eu un avant-goût de la collection “The Ritual of Mehr” autour d’un produit qui fait partie intégrante de ma routine soins du corps, à savoir le gommage. Ce Body Scrub possède de gros grains de sucre qui gomment la peau de façon efficace. Aussi, si vous êtes adepte de gommages doux, ce n’est pas celui qu’il vous faut. En revanche, si tout comme moi, vous aimez qu’ils soient drus, alors vous allez vous régaler.

Pour être complètement honnête, moi qui suis une aficionada des gros grains qui grattent fort, je dois dire que j’ai été presque surprise. Il est plus qu’efface, à tel point qu’il est inutile de trop en mettre. Cela a le mérite de l’économiser et d’en profiter encore plus longtemps. Pour ajouter de la douceur à ce moment de détente, je conseille de l’utiliser sur peau mouillée. Le geste est plus doux, la matière huileuse et le sucre se mélangent à merveille et laissent la peau soyeuse.

L’odeur du gommage est juste exceptionnelle, c’est vraiment la force de la marque, cette capacité à surprendre avec des gammes aux univers uniques, propices au bien-être. Il est gourmand, sûrement l’orange et le sucre qui se mélangent à merveille créant un duo exquis. Lorsque je m’offre cette parenthèse bien-être, j’ai l’impression d’être en immersion dans un salon de beauté Rituals, je l’adore !

Et vous ? Quel produit vous fait le plus envie ? Au programme : shampoing, après-shampoing, huile pour le corps, mousse de douche, crème pour le corps et pour les mains. À vous de choisir !