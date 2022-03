RITUALS – Serendipity, l’édition limitée aux 10 huiles sacrées – Mon avis

Rituals arrive numéro un pour ses produits aux senteurs addictives qui nous emmènent ailleurs le temps d’une douche ou d’un bain. Cela a été le cas pour ma dernière découverte, l’édition limitée Serendipity qui mise sur l’alliance de 10 huiles nourrissantes aux multiples vertus.



Ce n’est pas la première fois que je vous parle de Rituals sur le journal, j’avais d’ailleurs consacré une revue complète aux gammes The Ritual of Mehr et The Ritual of Jing (voir ICI). Elle fait partie des marques que j’aime utiliser ponctuellement dans l’année, pour m’offrir un réel moment de détente. Sûrement, grâce au produit-phare de la marque, cette mousse de douche à la texture absolument délicieuse, quel que soit son parfum d’ailleurs.

Serendipity : Une collection en édition limitée… Et c’est bien dommage !

Serendipity est une gamme qui m’a de suite séduite pour son odeur chaude et boisée. Rituals explique qu’elle naît d’une association de notes de têtes vertes, d’une exposition de fleurs en coeur et d’un sillage ambré en fond. Et comme lorsque j’ai envie de m’offrir un moment de détente, je mise tout sur la sensorialité, je vous laisse imaginer ce que j’ai ressenti les premières fois que j’ai utilisé la crème de douche… Délicieusement addictive !

Je me suis un peu renseignée sur cette édition limitée, et son originalité réside dans sa composition puisqu’elle renferme pas moins de 10 huiles sacrées qui agissent sur le corps et la pensée en même temps. Et pour chaque huile, un bienfait, à savoir :

huile d’onagre : pour uniformiser le teint

: pour uniformiser le teint huile d’amande douce riche en vitamine E

riche en vitamine E huile de santal qui apaise la peau

qui apaise la peau huile de noix de kukui connue pour hydrater intensément

connue pour hydrater intensément huile de moringa pour la touche d’éclat

pour la touche d’éclat huile de tsukabi qui apporte de la souplesse à la peau

qui apporte de la souplesse à la peau huile de jojoba pour son côté réconfortant

pour son côté réconfortant huile de noix de coco qui vient protéger la peau

qui vient protéger la peau huile de sésame est riche en antioxydants

est riche en antioxydants huile de périlla restaure l’énergie de la peau

J’avais à cœur de vous lister ces huiles, car grâce à cet élixir, j’ai pu moi-même en découvrir quelques-unes. Et pour parfaire ce plaisir, j’ai pu tester 3 produits qui composent la gamme, à savoir la mousse de douche, l’huile de douche triphasée et la bougie parfumée.

Mon avis sur la gamme Serendipity

Les 3 produits sont formulés à base de cet élixir aux dix huiles sacrées. Ils sentent donc tous la même odeur. Néanmoins, selon le produit, le ressenti est forcément différent.

La mousse de douche fait partie de mes favoris, car je suis adepte de ce gel qui se transforme en mousse au contact de l’eau. Elle est douce, se fond aussitôt, se rince facilement et son odeur reste longtemps sur la peau. L’huile de douche triphasée est surprenante. D’ailleurs, attention de bien la remuer avant de l’utiliser pour profiter de ses bienfaits. Elle est agréable sur la peau, elle est douce et nourrissante. Et je trouve que son odeur est encore plus intense, peut-être parce qu’il s’agit d’huiles végétales pures pour le coup. La bougie, quant à elle, est très jolie, dans l’esthétisme de la gamme avec ce bleu intense aux dégradés de violet. Elle apporte de la chaleur à l’intérieur d’une maison. Sa durée de combustion est d’environ 50 heures de quoi en profiter encore et encore.

Rituals possède la certification B Corp™ !

Quelle bonne nouvelle, Rituals possède désormais la certification B Corp™. La marque s’engage pour le bien-être éco-responsable et ça, c’est chouette ! Bien sûr, ce n’est qu’un début, mais cela suffira à faire plaisir aux clients qui se sentent concernés par l’environnement. Rituals mise sur des soins formulés à partir d’ingrédients d’origine naturelle, testés sous contrôle dermatologique. La marque s’évertue à proposer de plus en plus d’éco-recharges pour prendre soin de la planète d’un côté et de notre porte-monnaie de l’autre. Et enfin, elle participe à soutenir et à développer des actions associatives par exemple.

L’édition limitée Serendipity de Rituals vaut le détour ! Je la conseille aux personnes qui aiment prendre soin de leur corps et de leur esprit. Elle va vite s’imposer comme la routine idéale, après des journées éreintantes, pour un max de réconfort.