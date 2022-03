Sasaki et Miyano : une douce romance aux Éditions Akata

Lorsqu’un des élèves du lycée se fait harceler et agresser au sein de l’établissement, Miyano n’hésite pas une seconde. Il appelle directement la direction ! Car, Miyano n’est malheureusement pas le plus costaud : petit, efféminé …, il sait qu’il ne fera pas le poids ! Aussi, quand Sasaki débarque de nulle part pour leur mettre une raclée, il est de suite très impressionné par sa stature !!

C’est ainsi que commence la rencontre de ces deux lycéens : Sasaki et Miyano !!

Le début d’une révélation et d’une douce romance entre deux garçons. Un boy’s love dont les deux premiers tomes sont disponibles depuis le 10 Mars 22, aux Éditions Akata . (et on déjà subit une rupture de stock!!) !! Dépêchez vous !! (+14)

Le décor :

L’arrière d ‘un bâtiment du lycée …

Un des élèves est en train de se faire lourdement agressé . Miyano, caché derrière un des murs du bâtiment, s’empresse d’appeler la Direction afin de mettre fin à ce harcèlement. Il n’a même pas commencé de raconter les faits qui se déroulent devant son nez, qu’un autre élève, grand, élancé, et terriblement charismatique entre en scène !! Il fait fuir les agresseurs et laisse Miyano complètement subjugué !!!

Trois mois plus tard …

Depuis l’incident derrière le bâtiment, Miyano a, pour ainsi dire, un nouvel ami !! Un peu trop collant et tactile à son goût, il le met souvent mal à l’aise. Car, Miyano est un garçon timide. Il passe son temps à se cacher pour lire ses BL. Il a trop peur d’être « catalogué » , ou harcelé à cause de ses lectures. Et, comme il n’est déjà pas très imposant et assez efféminé, il ne tient pas à tenter le diable et reste absolument discret !!! Malheureusement, difficile de rester dans l’ombre quand Sasaki, l’élève plus âgé dont il a fait la rencontre après la rixe il y a trois mois, arrive dans les parages !!! Très extraverti, extrêmement grand et terriblement beau.

Depuis qu’ils se sont rencontrés, le grand dadais n’a de cesse de « poursuivre » et « coller » Miyano à chaque moment de la journée ! Il veut le découvrir, il veut lire et échanger sur ses lectures. Bref, même Sasaki se trouve très intrigué par Miyano, il ne s’aperçoit même pas que, petit à petit, leur rapprochement commence à devenir une tendre histoire !!

Le point sur le manga :

Sasaki et Miyano, deux garçons terriblement mignons et complètement différents, auxquels on s’attache assez rapidement. Bizarrement le plus vieux des deux est plus puéril que l’autre, ce qui donne un côté trop mignon à leurs échanges !! Créé par Shou Harusono, ce « boy love » a déjà conquis le cœur de ses premiers lecteurs, si intensément que les Éditions Akata ont été obligé de ré-imprimer les deux premiers tomes parus simultanément ! La mangaka nous raconte avec douceur et tendresse, la relation naissante entre ces deux lycéens . Et son évolution au fil des mois qui passent.

Elle mène son scénario comme différentes séquences courtes, où l’un des protagoniste principal, exprime ses impressions. Cela permet d’avoir une lecture dynamique et de mettre en avant les moments cruciaux de l’évolution de la relation. Ainsi que le regard de l’un des personnages sur l’autre, avec des gros plans aux graphismes fins, comme des arrêts sur images, entre poésie et nostalgie.

La conclusion :

Un très bon début de série pour ce manga boy’s-love, tiré de l’anime du même nom. On suit l’évolution douce et tendre de cette romance naissante. La mangaka mise sur les échanges succincts mais qui ont leur importance : les petites attentions, les remarques, les gestes et les questionnements jalonnent la lecture pour nous rendre un récit doux et affectueux à souhait ! On ne peut pas en rester là ! Sasaki et Miyano aux Éditions Akata, c’est une romance craquante et romantique à laquelle on devient accro rapidement ! Vous serez prévenus !