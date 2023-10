Alva dans la nuit – Ed. Glénat

Alva dans la nuit est un récit complet, d’Askel Studsgarth et Daniel Hansen, paru aux éditions Glénat, en septembre 2023. Un périple haletant, un thriller fantastique, teinté de mythologie qui invite à suivre deux héros attachants, dépassés par tout ce qui se passe autour d’eux.

Dans une voiture un homme passe à un autre homme un hamburger sans mayo. Alors qu’ils mangent, l’un d’eux fait remarquer quelque chose à l’autre. Devant eux, sur le toit d’un immeuble, une silhouette se dessine. L’un affirme que le dîner spectacle débute et l’autre réplique qu’elle est partie ! La silhouette se penche, pour chuter. Après quelques cambrioles et pirouettes, dans les airs, la silhouette se tient parfaitement sur ces deux jambes, à terre. Les deux hommes applaudissent dans la voiture, tandis que la jeune femme salut. Elle rejoint bientôt ses complices, dans la voiture. Morten explique qu’ils sont sur un très gros filon. Il fait voir, avec son portable, une photo de pièces d’or. Il affirme qu’il s’agit d’or pur et qu’ils vont pouvoir en ramasser un paquet comme ça, à la propriété Vargsberg. Puis, il présente le propriétaire de l’appartement qu’ils s’apprêtent à cambrioler…

Le récit, de plus de 200 pages, est haletant et captivant, assez bien rythmé. Un périple pour Alva, une jeune femme orpheline et son complice, Mini, qui doivent fuir. En effet, le cambriolage ne se passe pas vraiment comme prévu. Alva libère une curieuse créature qui crache des pépites d’or, le propriétaire meurt, tout comme Morten. La libération de Sisdel, une sorcière géante, réveille les Artisans, des mercenaires qui tuent les créatures magiques et exploitent leurs pouvoirs. La bande dessinée semble assez sombre, elle présente la quête de vérité d’Alva qui apprend qu’elle fait partie d’une tribu ancestrale particulière. Le fantastique se mêle parfaitement à ce thriller bien mené et cadencé, avec de nombreux rebondissements, révélations et personnages attachants. Le dessin en noir et blanc, joue avec les ombres et cet aspect sombre. Il reste énergique, captivant, offrant des créatures captivantes et des planches, sans texte, superbes !

