Ne chatouille pas le dragon ! – Ed. Usborne

Ne chatouille pas le dragon ! Sinon il va rugir est un nouveau titre de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne. Un livre à toucher et écouter, qui vient amuser et éveiller les tout-jeunes lecteurs. Les sons pourront retentir en appuyant sur les différentes matières à toucher.

Dès la couverture, les enfants peuvent faire rugir le dragon en le chatouillant, en touchant son corps rouge et plutôt doux ! La première double page présente le même dragon, tranquillement en train de dormir d’un œil. Non loin de lui, une fée, comme le tronc d’un arbre, semble assoupit également. Un texte, simple et court, invite les enfants à ne pas chatouiller le dragon. L’interdiction invite, bien évidemment, les tout-petits à faire l’inverse. Ainsi, lorsqu’ils touchent la matière douce du dragon et le chatouillent, l’animal fantastique se met à rugir ! La deuxième double page suivante dévoile un troll. La créature est adossée à un rocher, près d’une mare.

Ainsi de suite, à chaque double page, une nouvelle créature effrayante est à découvrir. Le livre reste amusant et plaisant, pour les enfants qui vont s’éveiller et faire rugir, rire et crier les créatures. L’ouvrage reste complet, et de saison, présentant quelques créatures, pour Halloween ! En effet, comme un imagier, les jeunes lecteurs vont également pouvoir associer un mot à une image. Ils vont enrichir leur vocabulaire, mais également participer à la lecture, avec le texte répétitif et simple. L’éveil des sens se fait par le toucher, avec différentes matières à explorer et les sons qui retentissent ! Le dessin reste rond et doux, proposant un univers coloré et très agréable.

Ne chatouille pas le dragon ! Sinon il va rugir… est un nouveau titre de la collection Je touche, j’écoute, des éditions Usborne. Un livre d’éveil sensoriel, assez complet, qui propose de toucher et d’écouter, mais aussi d’enrichir le vocabulaire, des enfants, à travers cet imagier interactif et amusant.

