Tango, tome 7, La flèche de Magellan

La flèche de Magellan est la première partie d’un nouveau diptyque, le septième tome de la série Tango, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Matz et Philippe Xavier, parue fin septembre 2023. Un album qui propose une curieuse chasse au trésor pour le héros…

Dans une prison à Manille, Tango est mal tombé ! Les prisonniers locaux s’en prennent à lui, étranger. Alors qu’il est interpellé par les autres détenus, Tango affirme qu’il ne veut pas d’ennuis. Mais vu qu’il ne répond pas vraiment à ses camarades de cellule, ils le prennent pour un touriste sexuel et veulent lui faire la peau. Tango comprend que ces enflures cherchent à tabasser un mec et que ce mec se sera lui ! Effectivement, Tango est seul, sans protection, il reste une proie facile. Il voit des gringalets autour de lui, qui devraient être à sa portée. Mais pour le combat à venir, Tango est seul, en infériorité numérique. De plus la chaleur, la fatigue, le stress, la mauvaise nourriture et l’ignorance de la culture locale ont eu raison de lui. Tango a sous-estimé ses adversaires. Ils semblent furieux, tarés et adeptes de sports de combat.

Dès la première page, on retrouve Tango en bien mauvaise posture. Il se retrouve dans une prison crasseuse, où il va se faire quelques ennemis. Avec un flashback, on revient deux semaines plus tôt, où l’aventurier était encore libre. Alors qu’il doit ramener un voilier à bon port, il décide de faire une halte à Manille pour s’intéresser à une histoire locale. Le héros s’est mis en tête de tenter de retrouver le casque de Magellan et la flèche qui l’a tuée. La bande dessinée reste plaisante à découvrir, offrant un récit bien découpé, permettant de captiver les lecteurs et lectrices. Toujours aussi borné et sûr de lui, Tango ne recule devant rien, malgré les nombreux dangers. Le mystère règne, entre nouvelles rencontres, tensions, histoire et humour, avec les répliques de Mario. Le dessin reste moderne, avec un trait vif, travaillé et un découpage efficace.

La flèche de Magellan est le premier tome d’un nouveau diptyque, et le septième tome de la série d’aventures Tango, des éditons Le Lombard. Un album dans lequel on retrouve l’aventurier, avec son fidèle ami Mario, pour une chasse au trésor teintée d’histoire et de mystère.

