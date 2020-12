Amazon et ses exigences pour les emballages fba: ce qu’il faut savoir

Avec l’arrivée d’Amazon dans le monde du commerce, les choses sont devenues beaucoup plus faciles. On peut vendre et acheter en ligne facilement. Des milliers d’entrepreneurs voulant gagner de l’argent y ont ouvert un compte. Amazon s’est doté également de centres de distributions à travers lesquels on peut expédier des produits. Ce qui est dénommé amazon FBA (Fulfillment By Amazon). Toutefois, avant d’envoyer des produits à ces centres d’expéditions, il est important de respecter certaines exigences de la multinationale Amazon afin que vos produits ne soient pas rejetés. Voici donc ce qu’il faut savoir à propos d’Amazon et de ses exigences en ce qui concerne les emballages fba.

Les produits en vrac

Selon les règles d’Amazon les unités à expédier qui requièrent l’assemblage de plusieurs pièces ne sont pas acceptées par l’entreprise. Il en est de même pour les publications littéraires rédigées en plusieurs volumes. Chaque unité doit être emballée au sein d’un emballage sécurisé unique.

Il y a également des unités qui ne sont pas empaquetées dans des emballages sécurisés comme les poches non attachées, les manches… On doit les placer au sein de sacs sécurisés en utilisant un élastique qui n’est pas adhésif ou une bande de types adhésifs, mais amovibles.

En ce qui concerne les chaussures, elles doivent être emballées de sorte que leurs matériaux, quelles que soient leurs natures, ne subissent pas d’exposition. Autrement dit, les chaussures doivent être installées dans des boites à chaussure ou encore dans des sachets en polyéthylène. De même, une mise en garde devra y figurer contre les risques d’étouffement. Vous trouverez un tel sachet sur http://pixelfy.me/Sachet-amazonfba

Les ventes par lot

Les produits qui sont vendus par lot sur la amazon doivent être identifiés comme étant des lots au niveau de leurs emballages. Vous devrez donc apposer sur l’unité vue comme un lot une étiquette qui indique clairement que les produits devront être réceptionnés comme étant des unités à part entière. On peut coller sur le lot une étiquette qui porte l’inscription « vendue par lot » ou « ceci est un lot. Ne pas séparer » ou encore « Prêt à expédier ».

Par ailleurs, n’oubliez pas de retirer, de masquer, ou de rendre illisible tous les codes-barres inscrits sur les cartons d’expéditions. Vous pourrez utiliser du ruban adhésif opaque ou faire usage de marqueur noir, pour ce faire. Cela permettra d’éviter que le mauvais code-barre soit scanné durant la réception. Pour connaître les spécificités liées aux exigences d’Amazon, vous pourrez vous rendre sur leurs sites internet.