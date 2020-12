Les baguettes magiques d’Harry Potter

Les fans d’Harry Potter se souviennent de la scène déterminante de Harry Potter et la pierre du sorcier, dans laquelle Harry entre pour la première fois dans l’atelier d’Ollivander à Diagon Alley et est choisi par sa baguette en plumes de houx et de phénix. C’est un moment dont nous nous souviendrons toujours.Vous pouvez vivre ce sentiment par vous-même en découvrant votre baguette personnelle.

Qu’est-ce que la baguette magique ?

La baguette magique est l’arme principale du sorcier. Utilisé pour les sorts et pour remuer les potions. Les bâtons diffèrent par leur longueur, leur matière (saule, if, érable, ivoire, acajou, chêne, hêtre,..etc.) et leur noyau (poils de queue de licorne, tendon de dragon, plume de phénix, poils de veela …) Le sorcier reçoit une baguette à 11 ans. ans, la baguette le sélectionne.

La baguette qui a choisi le sorcier, et reste avec lui à vie. Et comme Garrick Ollivander, le célèbre fabricant de baguettes, a dit à Harry au début de «Harry Potter et la pierre du sorcier»: “La baguette choisit le sorcier, M. Potter. On ne sait pas toujours pourquoi”.

Vous pouvez utiliser la baguette magique de quelqu’un d’autre, mais les résultats seront bien pires que si vous conjurez la vôtre. Mais il y a une exception. Si, au cours d’une bataille, le sorcier prend la baguette, alors cette baguette devient la sienne et obéira en tant que propriétaire.

Quelques types de baguettes magiques

La baguette de Voldemort

La baguette de Voldemort est faite d’if, le noyau est une plume de Phoenix Fawkes. Fabriquée par M. Ollivander. L’if commun était autrefois le seul arbre à feuilles persistantes de Grande-Bretagne. Le fait que la baguette du Seigneur des Ténèbres soit faite d’if est donc un indice de son immortalité, que Voldemort veut atteindre.

Baguette de Harry Potter

La baguette Harry Potter est faite de houx, le noyau est une plume de Phoenix Fawkes. Fabriquée par M. Ollivander.

Dans Harry Potter et les Reliques de la mort, au cours des aventures de Harry dans le Creux de Godric, sa baguette s’est brisée en deux à cause du sort d’Hermione Granger, mais à la fin, Harry a utilisé la Baguette de l’Ancien pour rendre à sa baguette sa forme originale.

Baguette magique d’Albus Dumbledore

Albus Dumbledore brandit la Baguette de l’Ancien, l’une des trois Reliques de la Mort. Il l’a reçue en 1945, battant l’ancien propriétaire de Grindelwald. Il a cessé d’être le maître de la Baguette de Sureau peu avant sa mort, étant désarmé par Draco Malefoy.

La baguette de Cédric Diggory

La baguette de Cédric contient un poil de la queue d’un spécimen unique d’un étalon licorne, qui, selon Ollivander, “Il m’a presque percé d’une corne quand j’ai tiré sa queue”, la longueur de la baguette est de 35 cm, en cendre. Bonne élasticité.

La baguette d’Hermione Granger

Hermione Granger a un bâton de 12 pouces fait de vigne avec de la résine de dragon et pèse 24 grammes.

La baguette de Ron Weasley

Ron Weasley avait deux bâtons (le premier s’est cassé dans le livre 2 lors d’une bagarre avec un saule hargneux) : le premier est en frêne et en poils de licorne ; le second mesure 14 pouces, en saule et en poils de licorne.

La baguette de Neville Longbottom

Tout comme Ron, Neville avait deux bâtons (le premier s’est cassé dans le livre 5, au Département des mystères) : le premier est le vieux bâton paternel; le second est en bois de cerisier et en poils de licorne.