Androïdes, le dixième tome, Darwin

Darwin est le dixième tome de la série d’anticipation et de science-fiction Androïdes, des éditions Soleil. Une bande dessinée d’Alain Brion, parue en mai 2021, qui présente une histoire mêlant les genres, entre road movie et thriller, sur un fond post-apocalyptique.

Sur la surface lunaire, en février 2073, un véhicule qui un complexe, pour se rendre vers la vallée du Taurus, pour récupérer les sacs de matière fécale de la mission Apollo 17. A l’intérieur se trouvent deux personnages, le docteur Chichkina, une jeune femme et Darwin, un androïde. Alors qu’ils discutent tranquillement et plutôt philosophiquement, avec un peu d’humour, un message retentit sur la fréquence globale. Fabricio annonce à tous qu’un astéroïde va bientôt les croiser. Celui-ci fait presque vingt kilomètres de diamètre. Le docteur demande à Darwin de faire demi-tour immédiatement et annule leur mission. Quelque temps après, tout le monde est réuni d’urgence sur la base lunaire, pour répondre à plusieurs questions. Ainsi, ils sont passés à côté d’un énorme truc, car les budgets sont rognés, et même pas un astronome amateur sur Terre n’a pu détecter l’astéroïde !

En effet, plusieurs crises touchent la Terre, les préoccupations sont climatiques, migratoires, économiques, diplomatiques… Donc personne n’a pu voir qu’un énorme astéroïde arrivait ! Après des calculs et la confirmation par l’IA Darwin, l’astéroïde va frôler la lune, mais sous l’effet de la fronde gravitationnelle il va aller droit sur Terre, dans moins de treize heures. C’est un choc pour tous, chacun tente de prévenir et de dire adieu à ses proches, tandis qu’ils vont bientôt voir leur planète s’éteindre. Mais au-delà de ce récit post-apocalyptique, c’est un road movie qui est à découvrir, avec Darwin qui tente de revenir sur Terre, pour vérifier la viabilité et trouver un moyen de rejoindre la Lune, avec un réel vaisseau afin de sauver les scientifiques bloqués là-haut. De plus, sur la base lunaire, où les vivres commencent à manquer, les morts sont de plus en plus nombreux, plongeant les survivants dans la paranoïa, offrant un thriller bien mené. La bande dessinée mélange efficacement bien les genres, avec cette histoire captivante, haletante et touchante. Le dessin est beau, avec un réalisme touchant, de belles couleurs, un trait fin et dynamique.

Darwin est un nouveau titre de la série Androïdes, des éditions Soleil, qui présente une nouvelle histoire complète, touchante et haletante, qui se révèle petit à petit, et mêlant les genres pour offrir un récit bien mené et haletant, sensible et captivant.