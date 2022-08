Août : Nîmes devient “La Cité des Dieux” le soir aux arènes !

Partagez





Effervescence dans les rues de Nîmes, depuis ce début du mois d’août, où s’affairent des figurants et des “reconstituteurs” autour du thème “La Cité des Dieux”. Pour l’occasion les fameuses arènes millénaire, offrent un grand spectacle vivant (8-9-11-12-13-15 août 2022), dont les prix vont de 38 € à 5 € pour les enfants http://adamconcerts.trium.fr

La reconstitution historique à l’image du Puy du Fou, regroupe près de 200 figurants et personnel technique, certains soirs ce sont 3000 spectateurs qui apprécient ce son & lumière, qui désormais attire les vacanciers en bord de mer, mais aussi une population locale et limitrophe de Nîmes (Avignon, Marseille, Montpellier, Arles, Béziers…).

Edeis : Des experts de l’ingéniérie à la recherche du temps passé !

L’entreprise va gérer les monuments romains de Nîmes, jusqu’en 2024.En 2021, la décision de la ville de Nîmes, de vouloir succéder la gestion, de certains édifices à Edeis, c’était Culturespaces qui avait en charge les arènes, la tour Magne, la maison carrée depuis 15 ans, a permis au groupe de faire ses premières preuves dans l’organisation de “spectacles Péplum”. Depuis ce mois de juillet Catherine Ferrar devient Directrice de Projet “concessions musées”, de quoi étoffer une équipe bien en place autour d’Isabelle Roche, la responsable culturel chez Edeis.

La Cité des Dieux…

On a vu le spectacle et une captation résume sommairement près de deux heures de fresques imaginaires, autour de la venue de Cléopâtre dans les Arènes. Tout d’abord, on est frappé par l’ingéniosité des scènes, qui nous offrent un panel d’actions, avec projections 3D, chevaux, cascades, et comédien narrateur par la voix d’Eric Dars. À la conférence de presse la responsable du site Valérie Espin, l’avait annoncé “le spectacle sera familial”, d’ailleurs Eric Teyssier (professeur à Vauban Nîmes) devenu pour l’occasion co-auteur et metteur en scène du spectacle, avait formulé l’Iliade et l’Odysée, pour donner une référence au spectacle.

En sortie de spectacle, le sourire était sur les visages des spectateurs...”On a adoré vraiment” soulignait Marc venu avec Ludivine sa femme et ses deux filles “Nous sommes en vacances au Grau-du-Roi, c’était l’occasion de venir à Nîmes, on a économisé pour cela”. Pour André, “Nîmes a enfin trouvé sa voie, dans un évènement populaire, qui va devenir un évènement annuel, avec en prime un spectacle renouvelé, chaque année…”, pour ce Nîmois depuis toujours, ” il était temps que la ville retrouve le chemin de sa vocation première, l’accueil et l’animation !”

Eric Fontaine