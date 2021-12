Apprendre l’heure avec les montres Twistiti

Les montres permettent aux enfants d’apprendre l’importance de la notion du temps dès leurs plus jeunes âges. Elles sont incontournables chez les petits qui commencent à apprendre à lire et comprendre les chiffres. Ces accessoires sont une alternative efficace pour offrir des cadeaux utiles et égailler les petits.

Les modèles

Les enfants ont besoin de lire l’heure dans le confort. Les types de montres analogiques sont à privilégier pour les enfants de moins de 10 ans. Les modèles traditionnels à aiguilles sont très appréciés par les petits de plus de 10 ans. En revanche, il est impératif de choisir des cadrans à chiffres classiques et d’éviter les chiffres romains qui sont assez compliqués pour l’enfant. Il en est de même pour les cadrans avec des chiffres absents qui compliquent la lecture.

Les montres connectées gagnent du terrain. Grâce à leurs nombreuses options utiles, elles sont ludiques, très pratiques et pédagogiques.

Quelques points déterminent le choix de la montre enfant comme l’étanchéité, le système de fermeture et la solidité.

Le design

Les enfants en bas âge ont un penchant pour les montres aux designs ludiques. Investir sur les modèles loufoques comme des cadrans décorés de monstres ou de princesses en silicone font toujours plaisir. Les montres décorées par les dessins animés en vogue font toujours sensation. Il est cependant recommandé d’opter pour des motifs neutres comme les animaux, lorsqu’on ne connaît pas les goûts du petit.

Lorsque les enfants sont assez âgés, c’est-à-dire entre 9 et 13 ans, ils ont une préférence pour les accessoires à l’effigie des stars de cinéma ou des chanteurs pop. Bien entendu, pour éviter les faux pas, il est nécessaire de connaître les genres musicaux et les acteurs dont ils sont fans. Les ados ont souvent des goûts de jeunes, plus axés vers les dernières tendances. Ils sont également assez exigeants sur l’aspect technologique et les options proposées par leurs montres.

Zoom sur la montre fille

Les petites filles adorent les couleurs rouges, roses et violettes. Les manches et le cadran interchangeables sont à la mode chez les filles. Les montres sont donc présentées en coffret avec plusieurs manches et des décos de cadran de toutes les couleurs. La montre enfant fille avec bracelets inclus est aussi très appréciée. Les bracelets en silicones ou fer inoxydables sont généralement équipés de motifs ou de pampilles en forme de fleurs ou d’ours en peluche.

La montre enfant garçon

La montre garçon est souvent imposante. Les couleurs bleu, vert et noir ont la cote chez les petits. Puisqu’ils sont souvent très dynamiques, le design aux allures sportives. Contrairement aux filles, les garçons n’apprécient pas trop le changement et sont fidèles à un design. Les montres sont mises à l’épreuve lorsque son propriétaire est assez turbulent. Dans ce cas, il est préférable d’opter pour des modèles anti-rayures qui gardent leurs qualités avec le temps. Il est primordial de bien choisir les systèmes de fermeture pour éviter que le tout-petit retire l’accessoire et le perde.