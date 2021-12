Sissi à l’honneur dans une série sur TF1 à partir du 23 décembre

Pendant les fêtes de fin d’année, les chaînes de télévision ne vont pas faillir à la tradition en proposant des programmes qui plairont à toute la famille. Qui n’a pas vu et revu à la télévision Sissi avec Romy Schneider pendant les fêtes de Noël ? Cette année, à partir du 23 décembre, TF1 va diffuser une série de six épisodes mettant à l’honneur la célèbre impératrice d’Autriche. Présentée hors compétition en avant-première lors de la dernière édition du festival Canneseries, la série, qui montre une Sissi indépendante, au caractère bien trempé, avait fait belle impression auprès du public. Nous avions pu rencontrer les deux jeunes acteurs principaux : Sissi, l’actrice suisse Dominique Devenport ainsi que Franz, l’acteur allemand Jannick Schümann.

France Net Infos : Dominique, était-ce une responsabilité d’interpréter Sissi, immortalisée par Romy Schneider ?

Dominique Devenport : J’ai ressenti une certaine pression mais pas forcément à cause de Romy Schneider. C’était plutôt par rapport à Sissi elle-même qui était un grand personnage historique à incarner. Je n’ai pas cherché à copier Romy Schneider. C’est une adaptation moderne et nous voulions ajouter notre propre touche à cette histoire.

France Net Infos : Tourner en costumes doit être très agréable….

Dominique Devenport : Oui et non. Les robes sont très belles mais pas très confortables à porter ! A l’époque, les robes étaient tellement serrées que les femmes ne sentaient même plus leurs pieds sur le sol !

France Net Infos : Dominique, vous êtes-vous trouvé des points communs avec Sissi ?

Dominique Devenport : Elle est une femme forte, qui cherche à garder sa vie privée. En tant qu’actrice, c’est aussi très important pour moi !

France Net Infos: Vous êtes-vous beaucoup documenté pour préparer votre rôles?

Jannick Schümann : Je me suis beaucoup documenté bien sûr et je suis curieux de voir si les téléspectateurs qui regarderont la série et qui connaissent les films avec Romy Schneider apprendront des choses ! C’est l’histoire d’une jeune fille de 15 ans, un peu campagnarde, qui se retrouve soudainement impératrice. Dans ma famille, ce n’était pas dans nos habitudes de regarder Sissi. Dix jours avant le tournage, on a regardé le film avec toute l’équipe dans une sorte de soirée romantique un peu kitsch. C’était pour se familiariser avec l’histoire mais aussi pour oublier le film avant de commencer à tourner !

France Net Infos : La série met en avant le couple que forment Sissi et Franz…

Jannick Schümann : La première saison (il y aura une saison 2!) montre les débuts de leur histoire d’amour. Sissi va apprendre à connaître Franz qui est un homme plutôt renfermé. Je ne voulais pas le rendre ennuyeux !

France Net Infos : En ce moment, on parle beaucoup de l’égalité hommes-femmes. Pensez-vous que Sissi avait un côté avant-gardiste ?

Dominique Devenport : Du temps de Sissi, une femme devait être belle et avoir des enfants. Elle est arrivée à garder une vie privée, à conserver sa passion. Elle a été plus qu’une mère. C’était une femme émancipée.

Sissi, une série en six épisodes sur TF1 à partir du 23 décembre.