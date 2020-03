Archidoc – J’agis pour ma planète

J’agis pour ma planète est un nouvel ouvrage, de la collection Archidoc, paru aux éditions Flammarion, en février 2020. Un documentaire d’Emmanuelle Ousset et Pierre Caillou, qui propose aux jeunes lecteurs d’apprendre à être actif pour l’environnement.

La Terre, des huit planètes qui tournent autour du Soleil, est la plus accueillante. Une couche d’air la protège et permet à ses habitants de respirer. L’eau y est abondante. De plus, sur la Terre, il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour accueillir la vie.

En effet, la Terre possède de l’eau pour boire et se laver, des plantes et des animaux pour se nourrir, de la laine pour s’habiller, du bois pour construire des abris… Une nature riche, où il y a tout pour vivre et se sentir en sécurité, mais aussi en péril. En effet, le quotidien de chacun est entouré d’objets qui facilitent la vie, mais consomment beaucoup d’énergie et demandent beaucoup de matières premières pour être fabriqués.

Le documentaire est riche et plaisant à découvrir, pour les jeunes lecteurs. La vie quotidienne est vue différemment pour sensibiliser les enfants à l’écologie, à travers les saisons et les activités. Ainsi, c’est une année qui est à retrouver dans ce livre, un album raconté comme une histoire, pour captiver plus facilement les jeunes curieux. Le documentaire est complet et intéressant, avec des paragraphes précis, pas trop longs et aérés. Des grandes illustrations, colorées et douces, sont à retrouver, attirant l’œil et des légendes complètes les informations à apprendre et connaître. Des encadrés « Le sais-tu ? » viennent apporter une dynamique curieuse, avec des informations originales. Enfin, le documentaire se complète aussi avec une petite bande dessinée et à la fin de l’ouvrage le Top des gestes écolos, un vrai ou faux, un cherche et trouve et un petit coin pour les parents.

J’agis pour ma planète est un documentaire qui vient compléter la collection Archidoc, un livre pour apprendre aux jeunes lecteurs à être actif pour l’environnement et protéger les richesses fragiles de la Terre, à travers des explications claires et intéressantes.