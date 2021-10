Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur – Petits classiques Larousse

Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur est un ouvrage de la collection Petits classiques Larousse, paru en septembre 2021. Un livre format poche qui invite à découvrir les premières aventures d’Arsène Lupin, à travers neuf nouvelles écrites par Maurice Leblanc.

Le livre débute avec un sommaire très complet, qui propose de découvrir l’auteur, des repères chronologiques et d’autres informations, avant d’entreprendre la lecture. Huit pages, avant de pouvoir lire une première nouvelle intitulée L’arrestation d’Arsène Lupin. Un personnage complexe, tout en paradoxes, charme et passionne… Ses aventures rencontrent un grand succès, car le séducteur ne ressemble pas à un voyou ordinaire !

Le personnage est donc à retrouver à travers ce recueil et neuf nouvelles écrites par Maurice Leblanc, parues entre 1905 et 1907. Une saga qui débute, avec ce cambrioleur singulier et séduisant, particulièrement connu pour son talent à user des déguisements, à se grimer et à prendre des identités multiples pour commettre des délits et résoudre des énigmes. Dans le cadre tout aussi inspirant que les années folles, le personnage est un cambrioleur attachant et charmant, qui ne laisse personne indifférent.

L’ouvrage, en format poche, se compose de plus de 230 pages, invitant à découvrir quelques nouvelles et aventures du gentleman-cambrioleur. Un dossier, avant d’aborder l’œuvre, vient offrir des informations essentielles pour mieux comprendre les contextes, la réussite, le héros et l’auteur. A la fin du livre, un questionnaire et des jeux sont à retrouver, pour vérifier la compréhension de l’œuvre, mais aussi, pour affuter son esprit de logique et de déduction, afin de se mesurer, en quelque sorte, au héros. Les solutions sont à retrouver à la toute fin de l’ouvrage.

Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur est un livre de poche, des éditions Larousse, qui propose de découvrir neuf nouvelles, qui ont donné naissance à la formidable saga du gentleman charmeur, qui change de costume et de tête très aisément.