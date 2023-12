Atalia – Une sélection de jeux pour Noël

Atalia, société française de distribution de jeux de société, présente une belle sélection pour tous et tout budget, pour ce Noël. Petits et grands trouveront leur bonheur, parmi les jeux de plateaux, de cartes, d’ambiance, de logique, de manipulation, de rapidité, coopératif…

Atalia, société française de distribution de jeux de société, fondée en 2015, sélectionne et commercialise. Chaque année, des nouveautés sont à découvrir, enrichissant ainsi le catalogue de la marque. Ainsi, il y a toujours une belle sélection de jeux à retrouver, surtout pour Noël !

Le jeu Espresso Doppio, de Huch, est un jeu de rapidité, pour les enfants à partir de 8 ans. La partie dure environ trente minutes, pour ce jeu de un à deux joueurs. La boîte se compose de trois véritables tasses, de trois soucoupes et de trois cuillères, de 16 cartes objectif, de 60 grains de café, d’un chemin de table et des règles du jeu. Le jeu semble simple, il faut réussir des objectifs, pour remporter des grains de café. Les joueurs jouent l’un contre l’autre, sur le même chemin de table, où il faut reproduire les bonnes combinaisons. Trois mouvements sont possibles, pour tenter de parvenir aux bonnes combinaisons, et tenter de remporter des grains de café. Logique et manipulation sont de mises, pour ce jeu amusant et prise de tête, parfois !

Le jeu Crash Octopus, de Itten, est un jeu de dextérité, pour 1 à 5 joueurs, à partir de 7 ans, et des parties d’environ vingt minutes. La boîte carrée, se compose d’une tête de pieuvre, de huit tentacules, d’un dé, d’un crabe, de l’octo-chrono, (la ficelle), de huit drapeaux, de quatre navires, de quatre séries de trésors, de pièces optionnelles et des règles du jeu. Les joueurs incarnent des navires, qui vont naviguer dans un espace défini par une cordelette. Les règles sont assez simples, mais assez denses. Cependant, lorsque la partie est lancée, tout le monde s’active, malgré les nombreux rebondissements. C’est un jeu d’adresse, avec des pichenettes, de chance et d’ambiance, pour cette chasse au trésor amusante !

Le jeu Punto, de Game Factory, se présente dans une petite boîte, pratique à emporter partout ! Le jeu est pour les enfants à partir de 7 ans, pour des parties entre deux et huit joueurs, pour une durée de vingt minutes. La petite boîte métallique se compose de 72 cartes carrées de quatre couleurs différentes et des règles du jeu. Le but du jeu est de poser quatre cartes de la même couleur côte à côte, pour former une rangée, une colonne ou une diagonale. Un jeu de logique, qui plaît autant aux enfants qu’aux adultes, pour des parties assez rapides, pleines de péripéties et de stratégie. C’est fun, simple et plaisant, parfait pour passer de bons moments !

Cat Stax, de Huch, est un jeu de logique, à jouer seul, à partir de 7 ans. La boîte se compose de cartes, avec 44 défis progressifs, de quatre niveaux de difficulté, des solutions, de 12 chats colorés et d’une boîte à emporter partout. Le jeu reste simple, plaisant. Il faut choisir un défi, tenter d’assembler les chats, comme un puzzle, pour remporter le challenge. Pour cela, il va falloir déplacer, retourner, empiler les chats, de manière à ce qu’ils entrent parfaitement dans la forme imposée, une grille. Le deuxième niveau suggère d’empiler les chats. Ainsi, le niveau se corse, pour être toujours plus tortueux, avec ces défis en 3D.

Enfin, le dernier jeu proposé est Hansel et Gretel, de Granna. Un jeu coopératif, de plateau, qui s’inspire du célèbre conte. A l’intérieur de la boîte carrée, se trouvent la maison de la sorcière à construire, deux tuiles de départ, 40 tuiles friandises, 8 tuiles pain d’épices, quatre tuiles chapeau de sorcière, trois pions en bois représentant les personnages et les règles du jeu. Le but du jeu reste simple, adapté pour les joueurs à partir de 6 ans, et des parties de 2 à 4 joueurs, pour une durée moyenne de vingt minutes. La partie se joue en différentes manches, pour tenter d’aider les enfants à manger cinq bonhommes en pain d’épices, sans se faire attraper par la sorcière. Le jeu reste simple, plaisant, très visuel, avec des rebondissements. En effet, des tuiles chapeau de sorcière, viennent bousculer la course et les friandises reconstituées apportent des bonus !

Atalia présente donc des jeux variés, pour tous, petits et grands, offrant ainsi un large choix, afin de satisfaire toute la famille et tous les budgets ! Une belle sélection parmi des jeux de société amusants et plaisants, comme Crash Octopus, Hansel et Gretel, ou encore Cat Stax, à déposer au pied du sapin de Noël !

