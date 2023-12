Arrowsmith – Tome 1

Arrowsmith est une fresque uchronique qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2023. Un comic de Kurt Busiek et Carlos Pacheco, présentant une uchronie fantastique qui prend ses marques sur la première guerre mondiale. Il offre un récit d’initiation, d’espoir, de guerre et d’amour.

Septembre 1914, Gaule, Paris se trouve à soixante kilomètres du front. Une femme ne fait pas attention et s’entrechoque avec un soldat-zombie. Elle semble effrayée. Un soldat la rassure, demandant à Luther de laisser passer la dame et en demandant pardon. La jeune femme demande si tous ces soldats, non-humains, ces créatures, qui se font de plus en plus nombreuses, ne sont pas la raison de l’avancée des Prussiens, en Gaule. Elle pense que les ennemis vont bientôt prendre la ville. Un autre homme calme la jeune femme, affirmant que les Prussiens sont encore loin. Elle ne court aucun danger, car pour l’instant les gargouilles sont toujours présentes. Le bruit rend nerveuses, ces créatures, mais si les combats étaient si poches, elles seraient déjà parties ! Alors, tant qu’il y a de la vie sur les toits et dans le ciel, Paris ne craint rien…

L’univers est fantastique, présentant des créatures un peu partout, des gargouilles, des dragons, des soldats volant, de la magie, des pouvoirs… Alors que la guerre a embrasé l’Europe, et menace le monde entier, le jeune Fletcher Arrowsmith quitte sa ville natale, avec un ami, pour rejoindre l’unité d’élite aérienne. Il va y apprendre la magie de l’envol, avant de partir pour la guerre. Ainsi, le récit est plutôt bien décrit et posé. Il offre un univers curieux et plaisant, tout en proposant une partie de l’histoire connue de tous. La bande dessinée entremêle habilement l’action, la guerre et la fantasy, pour cette histoire plaisante à découvrir. Une réécriture de la première guerre mondiale, qui plaît et s’offre ici une nouvelle édition réussie. Le dessin fait partie du charme de ce comic, avec un trait fluide et dynamique, un découpage efficace et une mise en couleur opérante.

Arrowsmith est une nouvelle édition du comic, avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt. Un album captivant et plaisant, qui propose une uchronie fantastique, autour de la première guerre mondiale et d’un jeune héros engagé.

