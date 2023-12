L’œil de la Gorgone – Ed. Leduc Graphic

L’œil de la Gorgone est une bande dessinée de Noémie Fachan, alias Maedusa, parue aux éditions Leduc Graphic, fin octobre 2023. Un ouvrage qui vient présenter 22 figures mythologiques, sous un regard féministe, à travers une réécriture moderne, qui offre à réfléchir.

Aussi loin que remonte la mémoire des hommes et des femmes, avant même le règne des dieux et des déesses de l’Olympe, il y avait les Gorgones. Des créatures redoutables, mi-humaines mi-monstres. Elles possédaient des crocs de fauves et des défenses de sangliers, et sur leur tête, elles avaient des vipères mortelles qui sifflaient. Des personnes jurent que les Gorgones étaient des Centaures, qu’elles possédaient des mains de bronze et de grandes ailes d’or. Ces divinités primordiales semblaient si terrifiantes que leurs ennemis se figeaient immédiatement à leur vue. Les Gorgones régnaient sur des contrées par-delà les mers, là où peu de mortels revenaient vivants… A l’écoute de ces paroles, une jeune fille demande à sa tatie si ces gorgones étaient vraiment méchantes. La femme répond que c’est une excellente question. Puis, affirme que les Gorgones étaient de puissantes guerrières, reines et dirigeantes.

Le récit vient donc présenter différentes déesses, des figures de la mythologie gréco-latine. Les aventures de ces dernières sont réécrites, réinterprétées, pour mettre ces femmes en valeur ou dénoncer certaines choses. En effet, l’ouvrage vient mettre un grand coup dans la fourmilière, proposant une relecture féministe de 22 mythes. Il vient aussi réhabiliter ces figures bafouées, révoltées et en colère, de manière moderne et puissante, proposant une réflexion intéressante. Cette réflexion fait écho à l’actualité, malheureusement, entre consentement, désir féminin, culture du viol, lesbophobie, place de la femme, patriarcat… La bande dessinée propose donc de revoir certaines scènes, proposant et permettant une tout autre vision des choses. C’est intéressant, riche, à découvrir ! Le dessin reste, lui aussi, moderne, assez simple et plaisant.

L’œil de la Gorgone est un album féministe de Noémie Fachan, Maedusa, paru aux éditions Leduc Graphic. Un ouvrage riche et intéressant, qui offre une relecture de 22 mythes, permettant de voir autrement ces récits de toujours et surtout ces femmes bafouées et révoltées.

Lien Amazon