MGA Entertainment – La sélection de Noël

Après avoir découvert le calendrier de l’Avent L.O.L. Surprise !, MGA Entertainment présente une belle sélection de jouets, à déposer au pied du sapin de Noël. En effet, pour prolonger le jeu, compléter les collections, il y a quelques jouets modernes, tendance et incontournables !

MGA Entertainment, société américaine, a bousculé les codes, pour surprendre et séduire, proposant des jouets à collectionner. Des jouets tendance, moderne, d’aujourd’hui, entre la surprise, l’envie d’innover et de surprendre. Parmi ces tendances, on retrouve les incontournables poupées L.O.L. Surprise, les Little Tikes, entre autres.

Pour ce Noël, MGA Entertainment présente une belle sélection de jouets, parmi lesquels les Magic Flyers, les Swap Tots L.O.L. Surprise, les Tweens Surprise Swap Styling Head, les Tweens Swap Fashion Doll, les Rainbow High et l’univers Miniverse. C’est ce dernier univers de miniatures qui a captivé France Net Infos.

La marque Miniverse présente un univers miniature original et unique, à retrouver à travers le coffret Make it Mini kitchen, qui se complète avec les boules mystères Make it Mini food. La mini cuisine propose de s’amuser, mais surtout de finaliser des créations culinaires en les cuisant dans un four avec une lampe UV. Celle-ci fige la résine posée sur les mets composés par les enfants, pour de superbes créations uniques et personnalisées.

Les boules pleines de surprises, sont à retrouver et il y a déjà deux séries, l’une pour le dîner et l’autre pour le café, avec des boissons ! La série Dîner présente 12 plats et desserts différents, à concocter soi-même, pour les enfants à partir de 8 ans. A l’intérieur des boules se trouvent des notices, en différentes langues, une petite table à monter et différents sachets de différentes couleurs. Il est important de lire la notice, avant utilisation, car la résine, considérer comme une colle, peut être dangereuse. La notice présente deux étapes illustrées et détaillées, pour pouvoir créer son plat, avec l’aide des sachets qui comportent chacun des ingrédients différents. La bouteille de résine s’utilise rapidement et à la lumière du jour, pour pouvoir figer.

Le jeu est plaisant, assez simple, au final, avec des éléments petits à coller, avec l’aide de la pince. En effet, la pince est indispensable, pour coller proprement et ne pas se mettre de la résine sur les doigts ! Le fait de réaliser ses propres mini repas, reste amusant, pour jouer, ensuite, avec. Le petit plus est que les boules peuvent se connecter, avec l’aide d’un bouton à rajouter !

MGA Entertainment présente, pour ce Noël, une belle sélection de jouets originaux et innovants, tendance et modernes. Des collections de poupées, des accessoires, pour stimuler l’imagination des enfants, inventer et se créer des histoires colorées.

