Deux Virtuoses à l’Origine d’un Concept Unique

Fills Monkey, composé de Yann Coste et Sébastien Rambaud, repousse les frontières de la percussion en créant un concept musical inédit. Doté d’une créativité débordante, le duo transporte son public dans un univers singulier, mêlant énergie rock et humour ravageur.

Percussions, Rock et Humour sur Scène

Sur scène, Fills Monkey repousse les limites, jouant de la batterie, des instruments électroniques, du banjo, et du hang drum. Le duo se répond, se défie et s’amuse autant que le public, créant une expérience immersive inoubliable.

Langage Universel et Magie des Baguettes

Fills Monkey transcende les frontières linguistiques avec un langage universel : celui du son, du rythme, de la musique. Leurs coups de baguettes magiques et leurs battements touchent en plein cœur, captivant petits et grands.

Un Spectacle Entre Ciel et Terre

Mariant énergie, humour, facéties, et poésie, Fills Monkey transporte le public dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. Un voyage musical tous azimuts, explorant le rock, le métal, le jazz, le classique, la musique latine et l’électro.

IINFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

=> Le 20 décembre 2023 à 21h

La Nouvelle Eve -25 Rue Pierre Fontaine, 75009 Paris

Tarif : à partir de 15 euros

=>Une autre date est déjà annoncée à La Cigale le 07 décembre 2024.