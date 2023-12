Kaloo – Les premiers cadeaux de bébé

Kaloo est une marque française qui depuis 1998, propose douceur, câlin et éveil, aux tout-petits, à travers des gammes de doudous, peluches et jouets adaptés. Les gammes et les collections s’étoffent, pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.

Aussi, pour Noël, Kaloo, présente une belle sélection de doudous, peluches et jouets sensoriels, pour éveiller et rassurer les tout-petits. Parmi ces produits tout doux, il y a le doudou Lapin ocre, la peluche Ourson Bulle d’amour vert, le cube sensoriel, les formes sonores évolutives, pour les tout-petits. Pour les un peu plus, une collection de poupées en tissu, ravira tout autant les parents.

Pour ce Noël, France Net Infos a eu un coup de cœur pour Mes formes sonores évolutives. Un coffret bien fait et pensé, pour les bébés, dès la naissance, et qui va évoluer avec l’enfant. Ainsi, le jeu pourra durer longtemps ! Un éveil tout en douceur et progressif, selon le développement des enfants, pour jouer à chaque étape du développement, et enrichir ses capacités.

Le coffret se compose de quatre formes texturées, faites de différents tissus. Le cylindre est doux, avec des motifs grillagés, offrant un beau visuel. Il possède des pattes, comme des étiquettes, qui plairont aux tout-petits. Il fait également du bruit, un « diling » qui plaît toujours ! Un cône, en velours fin et doux, jaune moutarde, avec une broderie dessus, est également à découvrir. Celui-ci possède de véritables étiquettes, et aucun effet sonores. Sa forme, qui n’est pas souvent présente dans les jeux, plaira et interpellera. Un rectangle, en bouclette, est à toucher et bouger. En effet, cette forme possède des petites billes, à l’intérieur, pour un effet sonore, des étiquettes, comme des pattes ou petites oreilles pointues. Un triangle, comme un toit, vient compléter le set, avec un velours très fin et doux, une belle couleur et une tête de chat brodé sur un côté !

Dès la naissance, les tout-petits vont pouvoir manipuler les différentes formes, aux différentes matières, pour l’éveil sensoriel, et les familiariser aux différentes textures. Des jeux manipulables dans tous les sens, pour travailler la préhension, également, et jouer avec les étiquettes, qui passionnent toujours ! Les grelots, dans deux des formes, vont stimuler l’ouïe des bébés, permettant de développer un autre sens. Le jeu se veut évolutif, accompagnant les enfants dans leur développement. Ainsi les formes empilables, invitent à travailler la motricité fine, l’équilibre et la dextérité. Les formes, de différentes couleurs, sont contrastées, adaptées à la vue des tout-petits. Elles sont aussi lavables en machine, ce qui reste toujours pratique, pour que les bébés puissent jouer en toute sécurité.

Kaloo, marque française de doudous, peluches et jouets d’éveils tout doux, présente de belles collections. Une sélection pour Noël, parmi laquelle le coffret Mes formes sonores évolutives, idéal pour éveiller bébé et l’accompagner un certain temps, pour apprendre à jouer différemment en grandissant.

