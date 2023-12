Guerres d’Arran – Dal’Darum

Dal’Darum est le deuxième tome du crossover Guerres d’Arran, des éditions Soleil, paru fin octobre 2023. Une bande dessinée, de 92 pages, de Nicolas Jarry et Giovanni Lorusso, qui réunit les héros emblématiques dans albums des différentes sagas, autour du monde d’Aquilon.

De jeunes gobelins fuient à travers la forêt. Ils sont pourchassés par un slaag, bête féroce qui les a pris en chasse. Les trois petits êtres ont trouvé une cabane, où ils espèrent trouver refuge. Ils arrivent à temps, pour fermer la porte, au museau de la bête ! Mais la créature n’a pas dit son dernier mot et cogne brutalement à la porte. Les petits gobelins sont surpris de découvrir, sur le tas de paille, un courte-guibole, qui semble mort. L’un d’eux pense que nain pourrait distraire le slaag, pendant qu’ils prendraient la fuite. Ils n’ont pas le temps d’y réfléchir, que l’animal est déjà dans la cabane ! Alors que la créature s’approche tranquillement de ses proies et s’apprête à sauter, le nain réagi et plante son tranchoir, au travers de la bête. Il sauve de justesse les trois culs verts et sa peau, avant de s’effondrer.

Le récit est dense et très bien découpé, permettant de suivre différents personnages incontournables de l’univers du monde d’Aquilon. On suit, tout d’abord, Redwin, qui a dû fuir, et se retrouve avec trois jeunes culs verts. Les agissements des hums, mais aussi de Lanawynn, et Ayraak sont à retrouver, pour cette intrigue qui se met tranquillement en place. La bande dessinée est captivante, avec tous ces personnages emblématiques qui reviennent, pour le plus grand plaisir des fans. La guerre et les affrontements se préparent et se poursuivent. Il y a, de chaque côté, des clans bien décidés à se battre. Les vieilles races vont devoir s’unir, pour faire face aux hums, qui semblent tous plus mauvais les uns que les autres. Quelques surprises, rebondissements et combats épiques offrent l’action tant attendue ! Le dessin reste superbe, avec un trait fin, fluide et vif, mais surtout travaillé et détaillé.

Dal’Darum est le deuxième tome de la série Guerres d’Arran, un crossover réussi des éditions Soleil. L’album fantastique se veut épique, avec de nombreux héros des différentes sagas, une grande menace et des combats épiques à venir, et même déjà présent !

