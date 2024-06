Au galop ! Une saison à cheval – Les cahiers de vacances

La série des éditions Larousse, Au galop ! Une saison à cheval, se complète avec des cahiers de vacances. Des cahiers souples, parus en mai 2024, qui proposent aux élèves et aux fans de tester leurs connaissances sur l’équitation et de réviser le programme scolaire.

Un premier cahier propose des jeux variés, des devinettes et quiz, pour tester ses connaissances sur le monde du cheval et de l’équitation. Il y a toutes sortes de jeux. Des quiz autour de l’allure, le langage du cheval, l’anatomie, le dressage, les robes, les poneys… En effet, les jeux sont variés. Ils proposent des quiz, des vrais ou faux, des grilles de mots mêlés, des devinettes, des dessins avec des légendes à mettre, des mots croisés, des coloriages, des labyrinthes…

Le deuxième cahier est un réel cahier de vacances, pour travailler le français et les mathématiques. Il se décline en 4 niveaux, à partir du CE1 et jusqu’à la sixième. Il reste conforme aux programmes, pour réviser pendant les vacances et ne rien perdre des acquis ! Bien évidemment, l’équitation et l’univers équestre sont à retrouver dans ces cahiers, pour captiver les fans et les entraîner plus facilement dans ces révisions.

Pour les grandes vacances, les enfants vont pouvoir retrouver l’univers fabuleux de la série de réalité équestre Au galop ! Une saison à cheval, à travers des cahiers de vacances. L’un est plus pour retrouver ce monde hippique et l’autre permet de réviser réellement les programmes scolaires. Tous deux restent captivants et passionnants, parfaits pour s’occuper et s’amuser cet été ! La préparation de la rentrée passe par ces cahiers complets et plaisants, que les fans adopteront rapidement.

