Emile fait sa retraite – V. Cuvellier & R. Badel

Emile – notre star vedette – est de retour avec de nouvelles aventures pour notre plus grand plaisir. Le duo Vincent Cuvellier et Ronan Badel nous invite à découvrir « Emile fait sa retraite », publié aux Editions Gallimard Jeunesse Giboulées. Oui oui, encore une idée saugrenue sortie tout droit de l’imagination d’Emile… Est-ce qu’on a ri ? Beaucoup, comme toujours !

« Emile fait sa retraite » … Et pas seulement !

Emile est décidé : il veut prendre sa retraite. Il veut faire comme M. Ferber qui a une fête organisée à cette occasion à son ancien travail. Plus que déterminé, il le dit et le répète tout au long du livre, Emile a trop travaillé et veut faire sa retraite lui aussi. Il est plus que jamais décidé ! Finalement, il accompagne M. Ferber à son pot de départ, ce qui laisse place à des situations drôles et insolites, de vrais complices.

La retraite ? Quèsaco ?

Il est toujours difficile de parler des aventures d’Emile étant donné le pouvoir visuel de chaque album. Emile est drôle, notamment dans sa façon de se comporter physiquement, cette nonchalance bien à lui, cet air impertinent qui pour autant le rend attachant. Et dans ce nouvel album, Emile détonne par son look, il n’y a qu’à la voir la couverture pour avoir envie de rire. On le retrouve en slip, pourtant sérieux avec ses lunettes, sa barbe et son sac, tel un ancien qui prendrait sa retraite. Au fil des pages, rien ne change, Emile continue de rester dans son monde. De toute façon, à partir du moment où il a une idée en tête, rien ne peut l’arrêter. Lorsqu’il se rend au pot de départ de M. Ferber, les scènes sont hilarantes. Il se retrouve au milieu d’adultes en fin de carrière, déguisé en « vieil homme » pour tenter de passer inaperçu. Et au fur et à mesure des pages, on attend avec impatience le moment où il va faire une bêtise. Bien évidemment, cela arrive et c’est drôle, très drôle !

Merci à Emile qui va donner sa définition claire de ce qu’est la retraite… Ou pas ! Une chose est sûre, nous avons d’ores et déjà hâte de découvrir les prochaines aventures de notre inimitable héros…