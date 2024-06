“Becoming Karl Lagerfeld” sur Disney + : rencontre avec Daniel Brühl et Alex Lutz

Lors de sa présentation en avant-première au festival Canneseries, Becoming Karl Lagerfeld avait fait une belle impression, recevant une longue ovation dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals. La série en six épisodes, adaptée de Kaiser Karl, la biographie de la journaliste Raphaëlle Bacqué, est désormais disponible sur Disney +. Elle débute au début des années 70, lorsque Karl Lagerfeld était un styliste de prêt-à-porter inconnu du grand public. Un peu gauche, nerveux, monstre de travail, désireux d’être connu, il apparaît également touchant lorsqu’il tombe amoureux de Jacques de Bascher. La série, très documentée, nous plonge au coeur du monde de la mode, de ses jalousies et de ses rivalités et nous montre sous un jour méconnu, Karl Lagerfeld mais aussi Pierre Bergé ou encore Yves Saint-Laurent.

A l’occasion du festival Canneseries, nous avons rencontré Daniel Brühl et Alex Lutz, deux des interprètes de cette excellente série. Daniel Brühl, que l’on a pu voir au cinéma notamment dans Good Bye, Lenin ! ou encore Inglorious Basterds est impressionnant dans le rôle de Karl Lagerfeld. Quant à Alex Lutz, il incarne l’homme d’affaires Pierre Bergé. Dans la vie et dans la série, les deux hommes ne s’appréciaient guère, mais les deux acteurs qui les interprètent affichaient une belle complicité à l’Hôtel Majestic de Cannes lorsque nous les avons rencontrés.

France Net Infos : Vous interprétez des personnages très connus. Comment vous êtes-vous préparés ?

Daniel Brühl : Je l’ai rencontré une fois dans ma vie. C’était à mes débuts, pour des séances photos de mannequinat. Il était ce personnage qu’il avait créé : très intelligent, un peu distant. La série cherche à montrer ce qui se cachait derrière ce mythe. Je me suis préparé pendant des mois. . Je me suis beaucoup documenté sur lui, avant qu’il ne devienne connu. Sa rivalité avec Yves saint laurent ressemblait au rapport entre Mozart et Scalieri, une forme de relation faite d’amour et de haine. J’ai voulu rencontrer des gens qui le connaissaient. J’essayais de me convaincre que j’étais Karl. Je me suis laissé pousser les ongles. Sa démarche ressemblait à celle d’un matador, très macho et très féminin à la fois.

Alex Lutz : Je connaissais un peu Karl. Je l’avais rencontré. Et puis, je l’ai tellement imité ! J’étais allé à l’un de ses défilés en Catherine et Liliane ! Le personnage de Karl Lagerfeld me fascinait. Ce que je trouvais assez émouvant, c’était sa carrière allemande peu connue, comme éditeur de livres d’art. La période que montre la série est très bien choisie pour chacun de nous car ce sont des personnages en devenir. Je connaissais un peu Pierre Bergé notamment par les soirées qu’il organisait. Il ne faut pas oublier qu’on lui doit beaucoup d’événements caritatifs pour le Sidaction. Quand il était là, il imposait le silence. Il lui suffisait de dire “s’il vous plaît” au pupitre pour que tout le monde se taise et l’écoute. C’était dingue ! J’aime beaucoup les personnages dont on dit qu’ils sont antipathiques. Je suis très ami avec Line Renaud qui me parle toujours de manière très intéressante de Pierre Bergé, en tout cas avec un aspect qui n’est pas celui qu’on lit dans les tabloïds.

France Net Infos : Il y avait une rivalité entre vos deux personnages. Comment l’avez-vous abordée ?

Alex Lutz : En fait, ces deux hommes se ressemblaient. C’est le paradoxe. Les histoires d’amour de chacun d’eux ont fait naître de grands empires et ont aussi été le drame de toute une vie. Tous les deux sont des âmes complexes. Ils sont dans des énergies ennemies, mais proches.

France Net Infos : Il y a déjà eu d’autres séries sur la mode. Comment expliquez-vous un tel engouement ?

Alex Lutz : Avec le recul, on se rend compte que la mode fait partie du patrimoine. Il y a donc plein d’histoires humaines qui sont inspirantes. On est dans un temps où on peut confortablement regarder dans le rétroviseur et créer de l’histoire avec.

Becoming Karl Lagerfeld avec Daniel Brühl, Alex Lutz, Agnès Jaoui, Jeanne Damas, Arnaud Valois, Théodore Pellerin… à partir du 7 juin sur Disney +