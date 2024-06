Le TNN a dévoilé la programmation de sa nouvelle saison

Alors que la première édition du Festival de Tragédies débutera dans quelques jours aux arènes de Cimiez, Muriel Mayette-Holtz, directrice du TNN, vient de dévoiler la programmation de la nouvelle saison, qui s’annonce riche et éclectique, mettant l’accent notamment sur les grands textes du répertoire classique.

Molière, La Fontaine, Stendhal, Marivaux…

Muriel Mayette-Holtz l’a rappelé lors de la présentation de la saison : “nous avons besoin de ces rendez-vous avec les grands textes parce que nous avons besoin de nous élever.” C’est pourquoi, de nombreux classiques seront programmés à la salle de La Cuisine et aux Franciscains dès la rentrée prochaine.

Du 9 au 11 octobre, Macha Makeïeff présentera son Dom Juan tandis que pour les fêtes de fin d’année, la troupe du TNN et les Apprentis-comédiens de l’ERACM vont nous inviter à nous (re)plonger dans les Fables de La Fontaine. En janvier, nous découvrirons sur scène une adaptation du célèbre roman de Stendhal Le Rouge et le Noir. Marivaux sera à l’honneur la saison prochaine en février, avec Les Fausses Confidences mis en scène par Alain Françon. En mars, place à Corneille avec Le menteur mis en scène par Julia Vidit.

Des textes contemporains

Le TNN va également faire la part belle aux textes contemporains. C’est la célèbre pièce de Reginald Rose Douze hommes en colère mis en scène par Charles Tordjman qui ouvrira la saison dès le 3 octobre salle de La Cuisine.

Autres temps forts de la nouvelle saison. Violaine Arsac qui avait ému le public en 2022 avec La dernière lettre sera de retour au NN avec sa nouvelle création : Danse avec moi. Ce sera les 17 et 18 octobre. En novembre, Le mage de Kremlin, le roman de Giulano da Emploi, Grand Prix du roman de l’Académie Française, sera adapté sur la scène de La Cuisine. Together, le tout dernier texte de l’auteur à succès britannique Dennis Kelly nous plongera dans l’intimité d’une famille en période de confinement, avec Emmanuelle Bercot et Thomas Blanchard. Dans un autre registre, nous pourrons applaudir la troupe de la Comédie-Française (notamment Benjamin Lavernhe) avec le spectacle musical Les Serge (Gainsbourg point barre). Edouard Baer sera de retour au TNN dans Ma candidature, un meeting-spectacle où il s’imagine candidat pour les élections présidentielles de 2027.

Des spectacles de marionnettes et du cirque

Comme chaque année, le TNN va accorder une place importante aux spectacles de marionnettes et au cirque.

La salle des Franciscains accueillera Histoire de laine tandis qu’à La Cuisine seront programmés Les soeurs Hilton de Valérie Lesort qu’elle mettra en scène avec Christian Hecq, et Les Vagues, adaptation du célèbre roman de Virginia Woolf dans une mise en scène d’Elise Vigneron.

Quant au cirque, il sera notamment représenté par le diptyque de Raphaëlle Boitel : La bête noire et La petite Reine.

De nombreux rendez-vous tout au long de l’année

Le TNN va poursuivre ses nombreux rendez-vous, toujours très appréciés par le public. Les lundis 14 octobre, 9 décembre, 10 février et 14 avril, nous retrouverons Catherine Ceylac pour ses conversations intimes. D’octobre à mai, tous les samedis à 11h, sur le parvis de la salle des Franciscains, se tiendront les procès des grands personnages. Tous les jeudis, à 19h, au Culture Brunch, bar-restaurant de la salle des Franciscains, un(e) comédien(ne) de la Troupe du TNN lira des textes “coup de coeur”. Les mercredis seront consacrés à l’oral et au stand-up. Sont aussi prévues des soirées Slam avec Jacky Ido.

Cet été, du 8 juillet au 4 août, Les contes d’Apéro animeront le kiosque du TNN, sur la coulée verte, tous les soirs à 19h.

Pour plus de renseignements sur la nouvelle saison : www.tnn.fr