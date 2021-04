Aurélie Vaquier morte que sait on de ses croyances aux pierres d’orgones

Partagez





La gendarmerie de Bédarieux vient de retrouver un corps (en cours d’identification), celui d’Aurélie Vaquier, dans un local en cours d’aménagement, où elle projetait de créer des “Pierres d’Orgones”, mais aussi d’autres produits “bio”. Son compagnon rencontré courant de l’été 2020, Samire L est pour l’instant le seul suspect, dans une affaire qui mélange deux personnalités contraires, avec des motifs, où la mort de cette jeune femme sème le trouble, dans la blogosphère, les versions de ce meurtre posent des questionnements !

Que sait on de cette affaire judiciaire…

Fin janvier 2021, Aurélie Vaquier serait partie faire une retraite littéraire (selon les dires de son compagnon Samire). Celle-ci s’était mise à l’écriture, durant la période du Covid-19. Sa disparition n’a cependant été émise que 3 semaines environ après son départ de son domicile. C’est Jéremy Vaquier son frère, qui par l’intermédiaire de Samire, que la gendarmerie sera informée d’une disparition inquiétante. Après plusieurs semaines d’enquête, le corps d’Aurélie Vaquier sera retrouvé sous une dalle, d’un local, loué en vue de la fabrication en autre de ses fameuses “Pierres d’Orgones”, mais également pour entreposer ses produits “Bio” qu’elle développait sur le marché ouvert de Bédarieux

Aurélie et Samire un couple qui pose des interrogations !

Samire travailleur saisonnier (38 ans) a rencontré sa compagne l’été dernier, en louant une chambre dans un appartement à Aurélie, les deux sont tombés amoureux très vite, au point de faire des projets d’aménagement qui se concrétisent dès le mois de novembre 2020…Voilà, à priori tout semble pour le mieux concernant cette jeune femme de 39 ans qui après une longue période de célibat, retrouve l’envie de construire un projet avec un homme certes différent, mais “aimant” suivant ses dires à des proches, qui eux trouvent leur différence certaine, et émettent l’hypothèse à Aurélie que l’union ne tiendra pas !.

Samire croyant et pratiquant son culte (hormis buveur de bière), a une perception différente des forces spirituelles, qui donnent une autre énergie à Aurélie végane et proche d’une nature humaniste.

L’étrange vision des forces physiques attribuées aux “Pierres d’Orgones”…

Aurélie depuis le confinement, se concentre sur la vente de ses produits “bio”, elle fabrique des “Pierres d’Orgones”, mais aussi établie des thèses liées au complotisme sur le web, ce qui lui vaudra la clôture de l’une de ses chaines “YouTube”. Aurélie croit au pouvoir d’Orgone, lié à la vie…

INTRODUCTION À L’ORGONE :

Avant de définir l’action et les effets de l’orgonite, ses bienfaits et ses vertus, il convient de définir l’énergie orgone.

Si nous gardons à l’esprit et admettons que notre cerveau et chaque cellule de notre corps physique, mental et énergétique sont en interaction constante, par des fréquences électromagnétiques, par l’échange d’informations, alors l’impact de l’orgone devient facilement compréhensible et clair.

Le terme “ORGONE” à l’origine a été inventé par Wilhem Reich (1897-1957) dans les années 1930-1940, pour décrire une énergie qu’il observait dans des expériences de laboratoire qui ne respectaient pas les lois de l’électricité ou du magnétisme. Il a mis en évidence que les matières organiques attirent et retiennent l’énergie de l’orgone, alors que les métaux l’attirent et la repoussent simultanément. Ces deux forces contenues sous pression créent ainsi une énergie dite “piézoélectrique”.

Aurélie s’intéresse à repousser les forces du mal, avec la “Piézoélectricité”…

Une de ses amies sur “Facebook”, évoque une “belle âme” “Aurélie est une fille qui cherche à diffuser du bonheur, elle a toujours été consciente de sa fragilité, elle tenait à se protéger du mal qui l’entoure, je suis bouleversée par sa fin tragique”…Sur la page Facebook “Hommage à Aurélie” les témoignages fusent, d’ailleurs les chaines de télévision préparent des “docs” sur cette affaire, TF1 & RMC cherchent des témoignages sur cette jeune femme, dont le corps est en cours d’analyse judiciaire.

La Piézoélectricité…On attribue à cette propriété des vertues uniques…Prenons l’allume gaz, la pression exercée produit une tension électrique qui se décharge, sous la forme d’étincelles. Référence à la “Pierre d’Orgone”, si on introduit du Quartz (celui utilisé en horlogerie, pour les impulsions), on peut penser que des effets piézoélectriques se mettent en place. D’ailleurs Pierre & Jacques Curie ont fait des travaux, avec le Quartz, la tourmaline et la topaze, autour de la thermodynamique, définissant l’énergie thermique en énergie mécanique.

Aurélie inspirée par les thèses de Don Croft, et les travaux de Wilhelm Reich ?

Avec une personnalité complexe, la jeune femme développait des thèses liées au complotisme, elle croyait à la théorie conspirationniste que Don Croft né en 1949 positionnait dans ses écrits. C’est alors qu’elle puise des croyances dans la thérapie psychanalytique, en s’interessant à l’accumulateur d’organe, dont les travaux de Wilhelm Reich (jeune collaborateur de Sigmund Freud à Vienne), ont été une source d’inspiration pour Aurélie. Et aussi à la végétothérapie, elle développait des vidéos sur le web autour d’actions dites “caracterio-analytique” (nourriture végane).

La jeune femme pleine de vie, a t’elle alors subi des réflexions de son compagnon (forte tête dans la vie ) comme la vidéo le prouve , tant ses croyances étaient éloignées de son cadre de vie ? Une dispute ? Un meurtre camouflé ?

