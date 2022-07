Autoédition — Comparatif des plateformes 2022

Vous êtes auteur ou écrivain indépendant et souhaitez trouver un site d’autoédition efficace et adéquat pour rentabiliser votre travail littéraire. Rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Découvrez ici les meilleures plateformes d’autoéditions qui font le bonheur des hommes et des femmes de lettres.

Amazon KDP

Amazon Kindle Direct représente la plateforme officielle d’auto-édition d’Amazon. De toute évidence, plusieurs caractéristiques en font l’un des meilleurs sites de parution en ligne. En effet, l’utilisation facile qu’elle concède retient d’abord l’attention. Sa seconde force réside dans son audience presque inégalable de lecteurs et lectrices. De même, des milliers d’écrivains ont pu se faire connaître en publiant gratuitement des livres auto-édités sur la plateforme. La rapidité du service d’impression est presque intimidante et les techniques de marketing du site promettent une visibilité considérable aux romanciers.

Toutefois, le seul problème avec la plateforme KDP constitue le droit d’exclusivité qu’elle se réserve sur vos documents. En d’autres termes, les publications sur le site excluent automatiquement d’autres éditions dans des librairies comme Cultura, la Fnac, etc. De plus, la publication dans le format Kindle présente beaucoup de contraintes surtout pour les jeunes écrivains. Enfin, aucun service de relecture ni de correction n’est proposé par la plateforme et une commission de 30% est prélevée sur chaque vente. Amazon Kindle Direct Publishing est accessible depuis https://kdp.amazon.com/fr_FR/.

PodToDigital

Sur le marché d’auto-édition livresque, il est quasiment impossible de faire mieux que la plateforme PodToDigital. Ici, vos simples manuscrits sont transformés en ouvrage prêt à être lu par une communauté toujours plus demandeuse de livres. Acteur hybride du secteur, les services de cette société en ont fait un vendeur certifié 5euros.com. En effet, ce site donne accès aux auteurs indépendants à toutes les options disponibles chez les grandes plateformes d’autoédition et plus encore :

publication de livre, roman ou ebook ;

création de couvertures pour vos documents ;

mise en plage complète ;

gestion de la campagne de promotion du manuscrit ;

De plus, le service PodToDigital propose des services de boostage remarquables. Une option de référencement est également accessible, ainsi qu’une description optimisée des œuvres. D’un point de vue général, vous pouvez vous offrir en tant qu’écrivain indépendant, une édition clé en main de votre livre grâce à cette plateforme pas comme les autres. Rappelez-vous que le succès de votre travail littéraire dépend de la qualité du service d’autoédition. Consultez donc le site http://5euros.com/profil/johng1 pour bénéficier d’un accompagnement efficace et complet.

Books on Demand

BoD ou Books on Demand est une entreprise très populaire dans l’univers de l’autoédition. Implantée en Allemagne, elle met en place progressivement des ramifications en France depuis quelques années compte tenu de son succès. Alors, si l’impression à la demande constitue sa première qualité, la plateforme élargit efficacement son offre à l’endroit des écrivains indépendants. Désormais, les auteurs bénéficient d’un panel de services complets d’autoédition et également de diffusion. Aussi, BoD se différencie des autres acteurs du marché par la séparation de ses deux interfaces ; l’une programmée pour les écrivains et l’autre pour les éditeurs.

De plus, cette plateforme donne la possibilité de voir son œuvre littéraire sur plusieurs plateformes comme Amazon, Cultura, Fnac, Youbook, Place des Librairies, etc. Enfin, ce site propose un calcul de marge en fonction du format, la qualité de la couverture ou le nombre de pages de votre livre. Toutes les offres de la plateforme BoD sont accessibles sur https://www.bod.fr.

Bookelis

Pour donner une chance à tous les auteurs, Bookelis garantit une auto-édition réussie, quel que soit le style littéraire ou le profil des écrivains. Biographie, livre scientifique, roman, nouvelle ; vous pouvez avoir la certitude que votre œuvre livresque sera prise en charge. De même, cette plateforme propose également un service de qualité aussi bien pour une commercialisation à grande échelle que pour une impression beaucoup plus raisonnée et modeste.

La plateforme Bookelis que vous pouvez consulter en visitant le site https://www.bookelis.com offre donc un accompagnement complet depuis la conception à la promotion de votre travail. En chiffre, le réseau de distribution de cette plateforme compte près de 10 000 librairies physiques compte tenu de sa collaboration avec Hachette Livre. Enfin, vous bénéficiez également avec Bookelis d’une exposition à la Fnac, chez Kobo, à Apple Books, Chapitre, Decitre et bien d’autres maisons. Toutefois, cette plateforme prélève des commissions de 50% uniquement sur les ventes en ligne. Cependant, aucuns frais d’entrée ne sont nécessaires.

Librinova

La plateforme Librinova propose une gamme très riche de services aux auteurs indépendants. Entre autres ; vous disposez grâce à ce site :

d’un atelier d’écriture ;

d’un coaching ou suivi personnalisé ;

de l’option relecture et correction.

Les conseils éditoriaux proposés par la plateforme vous accompagnent lors de la création, de l’édition et de la promotion de votre œuvre. De même, Librinova met à votre disposition son réseau de 200 e-librairies et 5000 librairies physiques. Son panel de promotion comprend aussi la rédaction des communiqués de presse, la publicité en ligne, les échanges avec d’autres littéraires. Enfin, vous pouvez même participer à des séances de dédicaces soigneusement organisées par la plateforme.

En outre, aucune commission n’est prélevée par la plateforme Librinova et ses tarifs restent économiquement accessibles pour la plupart d’entre eux. L’inconvénient majeur constitue néanmoins le seuil de 1000 ventes qu’il faut dépasser pour bénéficier de l’accompagnement d’un agent littéraire. Vous pouvez visiter le site Librinova en cliquant sur https://librinova.com/.

Publishroom

La plateforme Publishroom se diffère de ses concurrents en offrant un service très proche de celui des grandes maisons traditionnelles. Ici, l’accompagnement est total et complet. Formatage, relecture, correction, conseils éditoriaux ; tout est conçu pour mettre l’auteur dans les bonnes conditions. De plus, cette plateforme s’occupe de la distribution des livres sur Amazon, Fnac, Cultura, etc. Sa page Facebook qui compte beaucoup de visiteurs sert aussi de vitrines publicitaires pour la plateforme.

L’entreprise Publishroom que vous pouvez visiter en consultant le site https://www.publishroom.com ne prélève aucuns frais de commissions sur les ventes. Toutefois, ses formules peuvent s’avérer très chères et restent difficilement accessibles pour un premier livre.

Lulu

Derrière ce nom très familier se cache une plateforme d’autoédition hautement appréciée sur le marché. En effet, cette entreprise américaine s’est spécialisée uniquement dans la publication des ebooks. Cela étant, une distribution physique automatique n’est pas possible. Toutefois, la plateforme offre des services d’impression qui sont bien évidemment payants. Mais dans ce cas de figure, vous pouvez décider d’imprimer à l’unité.

C’est donc un moyen efficace pour partager votre travail littéraire avec votre proche entourage ou avec un réseau particulier d’auteurs ou de lecteurs. Sur Lulu, la publication de votre ebook reste totalement gratuite. Mais la plateforme prélève néanmoins une commission de 20% sur les ventes. Consultez le site https://www.lulu.com/ pour accéder au service de l’entreprise.