Malcolm Max – Projet Nightfall

Projet Nightfall est le troisième tome de la série steampunk, des éditions Delcourt, Malcolm Max. Une bande dessinée de Peter Mennigen et Ingo Römling, parue en mai 2022, qui présente la conclusion de cette première enquête fantastique, pleine d’action et de mystères.

1889, dans les rues de Londres, des fantômes de femmes avancent déterminées et furieuses. Elles discutent entre elles, elles parlent d’un homme qui a fait le serment de punir le meurtrier responsable de leur trépas. Aujourd’hui est le jour anniversaire de l’exécution de leur meurtrier. Pour elles, il n’y a qu’une manière de réparer l’offense dont elles sont victimes. Aussi, elles veulent voir celui qui a failli à sa parole tendre la main à la mort. Mais vu que Malcolm Max n’a pas retrouvé leur meurtrier revenu de l’enfer, elles veulent s’en prendre à lui, afin de trouver la paix, dans l’au-delà. Les voilà donc devant la demeure du chasseur de démons et de vampires. Au matin, Charisma entre dans la chambre de Malcolm, elle retrouve l’homme par terre, au milieu d’une chambre dévastée. Heureusement, le jeune homme va bien, il a réussi à obtenir un petit sursis.

Le danger plane toujours sur Londres, mais Malcolm Max, espère bien comprendre ce qui se trame, en tentant de retrouver un certain italien, du nom de Guglielmo Marconi, qui aurait inventé une machine, pour Leech… Les évènements vont vite s’enchaîner dans ce tome, qui offre aussi la conclusion de cette première enquête surnaturelle. La bande dessinée est dense, avec beaucoup de narration qui vient tout développer et expliquer. Des notes d’humour, des rappels, rythment cette bande dessinée, mais étouffent aussi parfois l’histoire, cependant elle offre une enquête mêlant aventure, action et ésotérisme. Les personnages continuent de se dévoiler, offrant deux héros qui n’ont peur de rien et sont prêts à tout pour tenter de sauver Londres, des innocents et la Reine. Le dessin est superbe, avec un trait structuré, plutôt dynamique et élancé, offrant un bel univers graphique à découvrir.

Projet Nightfall est le troisième tome de la série Malcolm Max, qui vient donc conclure cette enquête fantastique. Un album, des éditions Delcourt, qui présente un thriller steampunk dense, curieux et captivant, plutôt réussi, avec des personnages attachants, courageux et drôles.

