Aznavour 100 ans, un spectacle événement à voir à Nice les 6 et 7 avril

Charles Aznavour aurait eu cent ans cette année. Pour rendre hommage au “chanteur du XXe siècle” comme l’ont élu à juste titre le magazine Times et CCN, Gil Marsalla et Directo Prod ont conçu un récital symphonique de ses plus grandes chansons dont la première mondiale aura lieu à Nice. Les 6 et 7 avril, l’auditorium Joseph Kosma du conservatoire de Nice servira d’écrin à “Aznavour 100 ans”, avec Jules Grison et l’orchestre philharmonique de Nice.

Le chanteur Jules Grison qui avait déjà rendu hommage à Gilbert Bécaud (“Et Maintenant”) mais aussi à Charles Aznavour dans le spectacle intitulé “Formidable Aznavour !”, sera accompagné par l’Orchestre Philharmonique de Nice. Les musique seront arrangées par Nobuyuki Nakajima, qui a notamment travaillé avec Jane Birkin sur “Gainsbourg symphonique” et sur “Piaf symphonique”.

Gil Marsalla de Directo Prod avait à coeur que le public niçois et azuréen ait la chance de découvrir en avant-première ce récital symphonique exceptionnel. Rendez-vous donc au Conservatoire de Nice samedi 6 avril à 20h et dimanche 7 avril à 17h pour entendre Jules Grison interpréter les plus belles chansons de Charles Aznavour, accompagné par l’Orchestre Philharmonique de Nice.

Places à partir de 32,50 euros.

Après Nice, “Aznavour 100 ans” partira en tournée dans toute la France et sera à Paris au Grand Rex le 25 mai.