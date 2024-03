Mes créations – Attrape-rêves à gratter et en origamis

Attrape-rêves à gratter et en origamis est une nouvelle pochette de la collection, Mes créations, des éditions Gründ, paru en janvier 2024. Une activité complète, qui propose de réaliser deux attrape-rêves à gratter et avec des origamis, avec l’aide de tout le nécessaire inclus dans la pochette.

La pochette est complète, elle se compose de tout le nécessaire pour réaliser de superbes attrape-rêves. Ou presque, il ne manquera qu’une paire de ciseaux, pour couper les ficelles ! La pochette contient quatre cartes à gratter prédécoupées, six feuilles d’origamis, deux fils colorés, un bâtonnet, ainsi qu’un feuillet avec les consignes. Les instructions, sur cette feuille volante, restent simples et adaptées aux enfants. Les étapes à suivre, pour assembler les différents éléments, permettre ainsi de créer deux magnifiques attrape-rêves. La pochette est pratique à emporter. Elle ne prend pas beaucoup de place. Elle permet également de réaliser deux superbes objets de décoration, pour les chambres des enfants.

L’activité manuelle proposée est originale et propose de découvrir un bel univers floral et printanier. La pochette complète est pratique, ne prend pas beaucoup de place. Tout le nécessaire est à l’intérieur, mis à part une paire de ciseaux ! Les instructions à suivre restent simples, avec des pas à pas détaillés. Il y a aussi des illustrations et modèles, pour pouvoir réaliser au mieux ses attrape-rêves. Les enfants vont s’amuser à gratter les cartes, enlever les différents éléments, mais aussi plier de jolies feuilles, pour faire des origamis. Tout cela assemblé, va former deux superbes attrape-rêves à accrocher dans les chambres. Des motifs floraux et printaniers, avec quelques jolis animaux, offrent un bel univers coloré et doux, à découvrir.

Attrape-rêves à gratter et en origamis est une nouvelle pochette créative, de la collection Mes créations, des éditions Gründ. Une activité plaisante qui propose de réaliser deux jolis attrape-rêves, aux motifs floraux, à accrocher dans les chambres des enfants.