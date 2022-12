Béaba – La gamme hygiène bébé made in France

Béaba est une marque française, qui depuis plus de trente années imagine et conçoit des produits pour accompagner les jeunes parents dans leur rôle et les tout-petits. La gamme hygiène bébé de la marque vient répondre à ces besoins et ces soins dont ont besoin les tout-petits.

Prendre soin de bébé est une priorité pour la marque française Béaba, qui a innové, depuis quelque temps, avec une gamme de nettoyants désinfectants spécialement conçus pour respecter et protéger toute la famille. Une gamme qui vient naturellement compléter les autres gammes emblématiques de la marque française, entre accessoires pour les repas, les sorties de bébé, les soins, la sécurité… Ainsi l’on découvre un liquide vaisselle, un nettoyant désinfectant multi-surfaces, une mousse désinfectante mains, une lessive et un assouplissant.

Le liquide vaisselle est adapté à un usage quotidien, spécialement conçu pour les biberons, tétines et la vaisselle des plus grands. Sa formule est totalement naturelle, sans parfum, protégeant aussi les mains. Il est dégraissant, élimine les résidus de lait et nourritures, responsables du développement des bactéries. Il ne laisse ni trace, ni odeur, pour un nettoyage en douceur et efficace.

Le nettoyant désinfectant multi-surfaces à la chlorophylle, biocide, élimine 99,99% des bactéries, levures et virus. Sa formule d’origine 100% végétale et minérale est donc naturelle et sans allergène. Le nettoyant désinfectant est idéal pour désinfecter et nettoyer efficacement toutes les surfaces, tables, chaises hautes, jouets, tapis de jeu… Il laisse un doux parfum de fraîcheur et de propre avec la chlorophylle. L’embout protecteur est pratique et utile, pour refermer le spray, et éviter que les enfants jouent avec.

La mousse désinfectante mains vient éliminer 99,99% des bactéries, levures et virus sur les mains, principales voies de transmission de toutes sortes de germes. La formule est 100% végétale et minérale, une fois de plus. Elle respecte et protège les mains, même des enfants à partir de 3 mois. Il n’y a pas besoin de rinçage, grâce à sa composition simple et efficace, adaptée à toute la famille. Le petit flacon pourra se transporter facilement partout, pour toujours prendre soin de bébé. Il est sans alcool et sans parfum, laisse les mains nettes, sans être collantes.

Enfin, la gamme se complète avec deux lessives et un assouplissant. Les lessives possèdent une formule 100% d’origine naturelle et sont certifiées Ecocert. Elles sont saines et respectueuses de l’environnement, comme du linge et de la peau sensible des petits et des grands. Avec ou sans parfum, le linge est frais et propre, avec l’aide d’agents lavants issus de la coco et du blé. L’assouplissant permet de préserver la douceur du linge, au fur et à mesure des lavages. La formule à 99% d’origine naturelle, sans produit chimique, est également certifiée Ecocert. Il respecte la fragilité de la peau de toute la famille, même des plus petits. Son parfum est doux et plaisant, aux fleurs de pommiers, offrant une agréable et fraîche odeur de propre.

Béaba est une marque française qui s’évertue à accompagner les tout-petits, et les jeunes parents, dans la découverte du monde, les premières fois et le quotidien. Ainsi, la gamme hygiène vient compléter ces attentes des parents et enfants, à travers des produits naturels, conçus pour respecter toute la famille, et faciliter la vie de tous.

