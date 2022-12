Un monde de cubes – Le réveil d’Hérobrine chez Shockdom

Hérobrine, cette légende tirée du jeu Minecraft. Une créature aux pouvoirs surnaturels qui a été défaite de ses pouvoirs ; emprisonnés dans cinq amulettes distinctes. Mais, dans Un monde de cubes : Le réveil d’Hérobrine est proche. Dans un village cubique de la contrée, un des artefacts est volé. Trois amis décident de partir sur les chemins afin de récupérer toutes les amulettes. Bravant tous les dangers pour sauver leur monde !!!!

Une aventure fantasy dans un monde cubique que les fans de Minecraft apprécieront. Parue depuis le 11 juin 21 aux Éditions Shockdom. BD jeunesse (+7)

Le décor :

Dans leur chaumière du monde de Mibo, Papa raconte comment le valeureux héros Steve a combattu le mal. Puis, l’a défait il y a des années en arrière ! Le jeune Kai est émerveillé par ce récit d’aventures et de combats, ce qui lui permettra de faire de fabuleux rêves.

Dès le lendemain, il passe sa journée à s’entraîner au combat à l’épée avec son amie Pon. Il est tellement emballé par cette incroyable histoire, que Père, forgeron, lui a même prévu une surprise. Une épée de diamants qu’il a forgé lui-même.

Les deux amies sont tellement en liesse, qu’ils n’entendent même pas Lio se glisser derrière eux. Tous les trois élaborent un plan pour aller espionner la réunion des membres du conseil dont fait partie le père de Kai.

La nuit venue, ils se glissent comme des ombres. Et parviennent à escalader un tas de caisses pour écouter ce qui se dit. C’est la stupéfaction : un des artefacts contenant une partie des pouvoirs d’une menace ancestrale a été dérobé !!! Il se peut que quelqu’un veuille récupérer chaque amulette afin de réveiller le démon : Hérobrine.

L’heure est grave et dès le lendemain, Kai, Pon et le jeune Lio proposent au village de partir en expédition afin de récupérer, avant le voleur présumé, tous les artefacts cachés… Le début d’une grande et dangereuse aventure !!!!

Le point sur la BD :

Le youtubeur MatteoFire97 se fait plaisir avec cette BD aux Éditions Shockdom, dont il est le scénariste ! En tant que spécialiste Minecraft, il imagine un nouvel univers en construisant sa propre aventure, en se basant sur un des « méchants légendaires » du jeu vidéo. Le récit reste classique et adapté aux plus jeunes, avec un trio amical, et une aventure pleine de rebondissements. Giulia Monti s’éloigne un peu des graphismes très « cubiques » originaux, et nous propose, dans Un monde de cubes : Le réveil d’Hérobrine, des illustrations plus rondes permettant d’avoir des visages beaucoup plus expressifs qu’à l’origine.

Les personnages sont les acteurs de leur parcours initiatique. Qui leur permettra de grandir, en étant confrontés à tous les dangers auxquels ils font face.

La conclusion :

Inutile de vous attendre à un copié/collé du monde de Minecraft. Un monde de cubes : Le réveil d’hérobrine est graphiquement et scénaristiquement adapté au plus jeune, avec cette version aux Éditions Shockdom. Il fera bien entendu le bonheur des fans du jeu vidéo, (mais pas des puristes !!!), mais aussi de tous les petits aventuriers en herbe !!! Alors, prêt à aller sauver le monde et à suivre cette histoire d’aventure, d’amitié et de trahisons ??? !!