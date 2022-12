La solidarité toujours en beauté avec l’association Joséphine

Un salon de beauté social qui vient en aide aux femmes en situation de grande précarité. C’est ce que propose l’association Joséphine.

Sa créatrice, Lucia Iraci, une coiffeuse de renom, était partie d’un fait : la pauvreté touche très durement les personnes qui se retrouvent isolées. S’occuper de soi n’est alors pas une priorité. Accéder aux soins de beauté devient aussi assez difficile.

Hélas, il s’ensuit souvent une perte d’estime de soi rendant compliquée l’insertion sociale et professionnelle, notamment chez les femmes. Elles ont de la sorte plus de mal à envisager l’avenir.

L’association Joséphine entend redonner confiance et une meilleure image d’elles-mêmes à cesfemmes fragilisées par un parcours de vie rude (chômage, maladie, violence, handicap…). La plupart des femmes qui fréquentent le salon sont sans ressources ou perçoivent le RSA. Il y a cependant une certaine diversité dans ces profils : on y rencontre ainsi des étudiantes pauvres, des femmes à la tête d’une famille monoparentale, des femmes sortant de prison, des licenciées de tous les milieux, et des seniors.

Cette structure, créée en 2006, offre des soins de beauté et de bien-être à ces femmes démunies, à l’aide entre autres de la sophrologie, mais également du conseil en image et une écoute psychologique si elles le souhaitent. L’équipe est composée de professionnels et de bénévoles (coiffeuses, socio-esthéticiennes…).

Plusieurs salons existent, dont un depuis 2011 à Paris dans le 18e arrondissement au cœur du quartier de la Goutte-d’Or.

Lucia Iraci considère ces femmes comme des clientes et non comme des bénéficiaires. Ces femmes sont orientées à l’association dans le cadre d’un parcours d’accompagnement par des acteurs sociaux partenaires. Une participation modique leur est demandée (3 euros pour la coiffure, 1 euro pour les soins esthétiques).

La beauté ne peut pas être perçue ici comme quelque chose de futile. Pour sa fondatrice, elle est une ouverture vers la réinsertion, qu’il s’agisse d’accès à l’emploi ou de la réalisation de projets personnels.

Le regard de l’autre fait alors il est vrai moins peur, quand il faut par exemple s’exprimer et se présenter à un recruteur.

Comme un moment de douceur, l’association aide les femmes à aller de l’avant.

Contacts :

www.association-josephine.fr

Salon Joséphine à Paris

28 rue de la Charbonnière

75018 Paris

Métro : Barbès-Rochechouart

Pour prendre rendez-vous

Tél. : 07 72 32 23 40

salonjosephine@groupe-sos.org

Salon Joséphine à Moulins

Centre commercial Les Chartreux

Route de Decize

03000 Moulins

Pour prendre rendez-vous

Tél. : 07 76 86 85 29

josephine@viltais.eu

Salon Joséphine à Clermont-Ferrand

62 avenue Léon Blum

63000 Clermont-Ferrand

Pour prendre rendez-vous

Tél. : 09 71 42 26 96

josephine@ccas-clermont-ferrand.fr