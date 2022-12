Contes et recettes pour les petits chefs de Christophe Boncens et Manuel Longpré est paru chez Beluga Editions en octobre 2022.

Christophe Boncens, auteur-illustrateur, et Manuel Longpré, chef cuisinier, associent leurs talents et mélangent les genres dans ce recueil de 12 contes fantastiques où l’on retrouve korrigans, dragons, fées, sirènes, et où chaque histoire est liée à une recette jouant un rôle déterminant. Ces recettes (4 entrées, 4 plats, 4 desserts), les enfants sauront ensuite les réaliser eux-mêmes grâce aux explications pas à pas. Ils pourront ainsi se mettre dans la peau du prince qui souhaite charmer la reine des korrigans, du jeune Corentin qui vient en aide à un loup, de la jolie Armelle prisonnière d’une sorcière… tout en dégustant et en partageant fièrement leurs savoureuses réalisations originales. En plus, 6 recettes de breuvages légendaires !

• Un album qui mélange les genres : recueil de contes et de recettes :

– 12 contes illustrés, inspirés de l’imaginaire breton.

– 12 recettes inédites : 4 entrées, 4 plats, 4 desserts, créées spécialement pour l’ouvrage. Explications pas à pas. À réaliser avec l’aide d’un adulte. Ingrédients simples disponibles partout.

– Le petit « plus » : 6 recettes de « breuvages légendaires » (Granité Tagada des fées, Chocolat des korrigans…)

• Les enfants pourront se mettre dans la peau des petits héros fabuleux en appréciant les plats, douceurs et potions qui tiennent chacun un rôle déterminant dans les histoires contées.

• De belles images des plats finalisés mis en scène avec la collaboration du photographe quimpérois Bernard Galéron.

Contes et recettes pour les petits chefs de Christophe Boncens et Manuel Longpré : un cadeau à offrir à votre petit bout de chou pour un Noël plein de féeries et de saveurs.