Fantastiques créatures – Manoir de Kernault

Le Manoir de Kernault en Mellac réouvre ses portes le 13 décembre 2022, avec l’expo-expérience Fantastiques créatures. Sirène, dragon, licorne… Un parcours d’histoires, de témoignages, d’œuvres contemporaines et d’objets anciens où le visiteur est invité à créer ses propres chimères, à rêver et peut-être à vivre quelques émotions fortes !

Les créatures fantastiques sont les fruits imaginaires de nos peurs et de nos espoirs. Si elles peuvent représenter nos angoisses les plus profondes, elles nous font aussi atteindre l’impossible et rêver d’un idéal certes inaccessible mais si merveilleux !

Entre proximité et inconnu, elles vivent dans notre imagination et habitent aussi notre inconscient. Se confronter à ces incarnations de nos peurs, enfants puis adolescents, nous aide à grandir. Une fois adultes, nous continuons d’avoir une propension incroyable à les considérer comme réelles, mettant ainsi à l’épreuve les limites entre rêve et réalité …Peut-être parce que ces figures de la transgression cristallisent aussi notre soif de connaissance et de liberté.

L’exposition s’intéresse à trois des plus emblématiques d’entre elles : la sirène, le dragon et la licorne. Leurs nombreuses représentations anciennes ainsi que les œuvres et pratiques populaires actuelles, révèlent leur permanence à travers le temps. Sources d’inspiration, objets de fascination mais aussi d’étude, elles permettent de faire tour à tour appel à la littérature, l’art, l’ethnologie, ou encore la psychanalyse. Mais c’est avant tout par le biais de l’imaginaire, que le visiteur est invité à pénétrer dans leurs univers !

À l’occasion de cette exposition, le Manoir de Kernault invite l’artiste Corinne Cuénot qui présente l’œuvre inédite : Le chant des abysses, une sculpture en dentelle d’acier qui plonge les visiteurs dans une tapisserie à la végétation marine.

Informations pratiques

Horaires d’ouverture

Du 13/12/2022 au 01/01/23

tous les jours (sauf les lundis)

de 11h à 18h

Du 04/01 au 03/02

du mercredi au dimanche

de 14h à 18h

Du 04/02 au 05/03

tous les jours (sauf les lundis)

de 11h à 18h

Le café et la boutique du manoir sont ouverts aux horaires de l’exposition.

Tarifs

Moins de 7 ans : gratuit

Tarif réduit de 1€ à 2,50€

Plein tarif : 5€