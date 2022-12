Forêts – Des racines et des hommes est un bel ouvrage, d’Hervé Le Bouler, paru aux éditions Delachaux et Niestlé, fin octobre 2022. Un documentaire riche et intéressant, qui invite à la réflexion, revenant sur la relation entre la forêt et l’homme, le bouleversement climatique et le futur pour nos forêts.

Après un avant-propos dense et captivant, l’ouvrage se divise en trois grandes parties. L’histoire naturelle de l’arbre et de la forêt est tout d’abord proposée, avant de découvrir la forêt d’aujourd’hui ainsi que la montée des périls, pour finir avec l’avenir de la forêt et ceux qui la font. La forêt, avant les humains est décryptée et présentée, offrant un documentaire très riche et intéressant. En effet, depuis 6000 ans, l’être humain a profondément modifié le fonctionnement des forêts. Il y a des parcelles défrichées, pour l’agriculture, les champs cultivés et les prés pour le bétail. La récolte du bois, fait aussi partie de ces modifications profondes.

Le livre est riche, captivant et intéressant, avec des informations très complètes et concrètes. De l’histoire de la forêt, qui passe par celle de la Terre, avec l’occupation des sols, par les êtres humains, jusqu’à nos jours et les bouleversements climatiques, le livre invite à la réflexion, quant à l’avenir. En effet, les incendies, les sécheresses, les tempêtes, sont autant d’éléments, qui viennent, en plus de l’être humain, perturbés ces écosystèmes fragiles et indispensables. Aussi, il est important de connaître l’histoire et le passé de la forêt, pour pouvoir imaginer et accompagner au mieux, le futur et ses dérèglements climatiques. Les informations et questionnements sont accompagnés de superbes photographies. Des clichés somptueux et captivants, qui présentent toute la richesse et la beauté de nos forêts.

Forêts – Des racines et des hommes est un bel ouvrage d’Hervé Le Bouler, paru aux éditions Delachaux et Niestlé. Un documentaire intéressant et riche, qui invite à apprendre et comprendre la forêt, pour mieux s’interroger et interpeller sur un futur alarmant, entre incendies, tempêtes, sécheresses, maladies, insectes ravageurs…

