Une cuillère pour toi ? est un livre carré, cartonné, de la colelction Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre curieux, à trous, de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau, paru en octobre 2022. Un ouvrage qui invite à la gourmandise, à la découverte des saveurs, des couleurs…

Dans l’assiette, il y a de la soupe aux marrons ! Une cuillère a été préparée pour l’ours. Il ouvre grand la bouche. Sur la double page suivante, le ver de terre, que l’on retrouve, explique qu’il y a de la soupe aux crevettes, dans l’assiette. Une cuillère a été préparée pour le cochon ! L’animal ouvre bien grand la bouche. Ensuite, c’est un lapin qui ouvre, encore une fois, grand sa bouche, pour pouvoir manger une cuillère de soupe à la carotte. Le ver de terre est toujours présent, indiquant le contenu de l’assiette.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent un nouvel animal, une nouvelle saveur et une nouvelle couleur. Un petit ver de terre est à retrouver à chaque fois. C’est lui qui explique qui mange quoi. Des associations sont ainsi faites, entre les animaux et les couleurs, tout comme les saveurs. Tout se rejoint plus ou moins, offrant une belle harmonie. Le livre à trous est curieux, captivant, invitant les enfants à découvrir la suite. Les trous de plus en plus petits, tout comme les animaux, offrant une chute amusante. La répétition est également agréable, offrant un rythme que les enfants suivront avec plaisir. Le dessin est simple, rond et coloré, plutôt efficace.

Une cuillère pour toi ? est un livre à trous, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre cartonné curieux, qui interpelle et amuse, tout en découvrant des saveurs, des couleurs et des animaux plutôt gourmands !

