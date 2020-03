Betiton.com: Le bookmaker qui utilise l’IA au service de ses joueurs

Vous voulez faire des expériences uniques dans les paris sportifs ? La meilleure solution est de se tourner vers Betiton.com.

Un bookmaker pas comme les autres

Betiton un bookmaker qui utilise l’IA au service de ses joueurs. Il a décidé d’offrir à ses joueurs une expérience unique via la datascience. En utilisant l’IA, cette plateforme de paris en ligne cherche à aider les joueurs dans leurs paris sportifs. L’objectif est d’améliorer de manière considérable l’expérience de jeu. C’est d’ailleurs une priorité pour Betiton. Malgré le fait que nous soyons un nouveau-né sur le marché de l’iGaming, nous nous appuyons sur l’expérience des créateurs ainsi que de l’équipe technique mise en place. Nous sommes une équipe de vétérans de l’industrie du jeu. Cette industrie est en réalité notre PASSION. Nous travaillons de manière acharnée chaque jour pour améliorer l’expérience des joueurs. Nous avons obtenu les licences nécessaires afin de prouver notre crédibilité et notre sérieux auprès de la Malta Gaming Authority (MGA) et de l’United Kingdom Gambling Commission (UKGC). Ce gage de qualité est juste un avant-goût des surprises immenses sur Betiton.

Un bookmaker pour tous

Betiton est présent partout dans le monde. Il met à la disposition de ses joueurs plus de 12 versions de la plateforme. Il en existe en anglais pour le Royaume-Uni, le Canada, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande, en français pour le Canada, l’Allemagne, l’Autriche, le Norvège et la Finlande, en espagnol pour l’Amérique latine et la Chili. Le processus d’inscription est simple, rapide et très efficace. Pour s’inscrire, il suffit de cliquer sur l’onglet » s’inscrire » au niveau de la page d’accueil du site et entrer les informations personnelles. Après la lecture des conditions d’utilisation du site, il est recommandé de valider. L’inscription devient définitive dès qu’on clique sur le lien de confirmation reçue par mail.