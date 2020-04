Bien-être: comment en profiter lorsqu’on reste confiné chez soi ?

Depuis l’arrivée du Coronavirus dans le pays, le confinement chez soi est devenu obligatoire. Tandis que beaucoup s’ennuient, d’autres sont à bout de souffle avec les enfants. Partant de ce constat, est-il possible de profiter de ces moments de confinements et d’en savourer des instants de bien-être ?

Le bien-être, c’est le fait d’être bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. Les célibataires qui passent par des moments d’ennuis profiteront de prendre soin d’eux, tandis que les parents débordés apprennent à relativiser et déstresser.

Se recentrer sur sa santé physique et mentale : bien-être pour les personnes seules

Les personnes seules peuvent rapidement ressentir l’ennui et la solitude en restant en permanence chez eux. Le fameux métro-boulot-dodo n’a plus sa raison d’être et une fois ses heures de télé-travail finies, on reste à la maison. Ce nouveau rythme où l’espace de vie personnelle et professionnelle se mélangent tend à provoquer de la sédentarité. Par ailleurs, sortir n’étant pas possible, faire de l’exercice physique devient difficile. Il existe toutefois des alternatives lorsqu’on a vraiment envie de se bouger. C’est là qu’intervient les nombreuses vidéos que l’on voit circuler en ligne sur comment bouger et exercer son corps dans un petit espace et sans équipements. Les moins sportifs peuvent aussi profiter pour prendre soin d’eux différemment. Un des plaisirs que beaucoup de travailleurs ne s’accordent plus depuis longtemps, mais qu’ils peuvent refaire aujourd’hui, c’est la détente lors d’un bain, la soirée cinéma, la méditation ou le simple plaisir de cuisiner pour soi.

Mieux relativiser pour mieux déstresser : l’ultime solution pour les parents

En temps normal, les parents courent déjà partout entre le travail la journée et les enfants aussi le soir que tôt le matin. Maintenant qu’il faut aussi faire l’école à la maison en plus de son télétravail, c’est une autre histoire. S’il est très facile de stresser et de tout faire de travers, il est également possible de se découvrir une nouvelle qualité : l’organisation.

Si vous être un grand bosseur d’habitude, profitez de ces moments en famille pour marquer une pause et savourer la présence des enfants, au lieu d’en faire un moment où une fois de plus, vous courez partout. Votre santé passe par votre organisation, et pour cela, apprenez à prendre le temps de faire les choses, sans vous presser. En effet, dans l’état actuel des choses, il faut avouer que plus rien ne presse vraiment. Apprenez à relativiser, ce qui vous procurera un certain bien-être quand vous réussirez vraiment à le faire. Profitez de vous, de vos enfants, et laissez chacun faire les choses à son rythme.